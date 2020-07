Csúcskategóriás CT berendezést adtak át a PTE-n

Új CT berendezést adtak át péntek délután a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Rákóczi úti telephelyén.

Az eseményen köszöntőt mondott Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes, Miseta Attila, a PTE rektora és Sebestyén Andor, a Klinikai Központ elnöke.

Schanda Tamás elmondta, hogy a 133 millió forint értékben vásárolt berendezés akár már a laboratóriumi teszteket megelőzően is ki tudja mutatni a fertőzöttségre jellemző tüdőelváltozást. A rektor tájékoztatta a megjelenteket, hogy a készülék nem csak a koronavírus-ellátással kapcsolatos, hanem egyéb képalkotó-diagnosztikai vizsgálatok esetén is segíti a klinika munkáját. Az elnök pedig beszámolt a további fejlesztési lehetőségekről.

Az eseményen részt vett Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke is, aki elmondta, hogy jelen fejlesztés Pécs lakosain túl megyénk kisebb és nagyobb településin élők számára is komoly jelentőséggel bír. Hiszen a kormányzati támogatásból megvalósult új eszköz gyorsabb és pontosabb diagnosztikát tesz lehetővé, s a következő időszakban – a járvány után – is jó szolgálatot tesz.