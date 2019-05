Cziráky Gabriella minden évben lefesti a havihegyi mandulafát

Nem akármilyen szenzáció volt, hogy a havihegyi mandulafa az Év fája lett Európában. Nos, akad egy pécsi hölgy, Cziráky Gabriella festőművész, aki mindenkit megelőzve lett a fa szerelmese, az ezredforduló óta minden évben készít róla festményt.

– Mekkora lesz a tárlat?

– Most csak ízelítőt adok 17 képpel. Az igazi nagy bemutató július elsejétől lesz a Tudásközpontban.

– Mikor kezdett el festeni?

– Általánosban és a művészeti szakközépiskolában is Lantos Ferenc tanított, dolgoztunk is együtt a Nevelési Központban, szóval nagy hatással volt rám és ő nyitotta meg az első tex­tilkiállításomat. Összességében pedig közel hetven éve veszek ecsetet a kezembe.

– Hogy talált rá a havihegyi mandulafára?

– Rajongok érte. A pécsiek jól tudják, hogy a pálosoktól a Havihegyig rengeteg ilyen fa található. Már gyerekkoromban is volt egy mandulafa az udvarunkban, felmásztam rá, és a tetejéről festettem a környéket. A Havihegyre pedig úgy jutottam fel, hogy Lantos Ferenc adott munkát a vakációra, és én az ötvenes évek végén innen csodáltam a várost.

– Mióta festi az Év fáját?

– Gimi után textiltervezőnek készültem, és mandulavirágokkal indultak a munkáim. A havihegyi mandulafa festését a nyugdíjas években, 2000-ben kezdtem el. A szikla, a templom, a fa, a kilátás katartikus élmény, így mindig visszatértem.

– Mi a téma különlegessége?

– A változó fényviszonyok. No és kötődöm ehhez a fához, már kislányként is idejártunk játszani a húgommal, a fa alatt tanultuk meg kívülről a Toldit és a Buda halálát.

– Az irodalom napjainkban is foglalkoztatja?

– Írogatok az emlékeim nyomán novellát, töredékeket, egyperceseket.

– A képeinek mi a sorsa?

– Több száz művem született életem során, és otthon tele van velük a lakás. Sok került a barátokhoz, eladtam belőlük itthon, Németországban de jutott belőlük Argentínába is. Azért nem mandulafáról készült mind, másik kedvenc témám a víz, az Adria, a Balaton, a Duna.

– Miről szól még az élete?

– Egykor úszó voltam és a víz ma is fontos a számomra. Emellett naponta jógázom, súlyzózom, és nagyokat sétálok a Mecseken. Sok időt töltök az édesanyámmal, aki 103 esztendős.

Családi kastélyuk volt Rózsafán

Cziráky Gabriella 1942-ben született Sepsiszentgyörgyön. Szigetvár mellett, a Rózsafához tartozó Bodorfapusztán volt a családi kastélyuk, ahová visszamenekültek a II. világháborúban, 7 éves korától Pécsett él. A Művészeti Szakközépiskolában érettségizett, magyar-német-rajz szakra járt a Pécsi Tanárképzőre. Tanított Hetvehelyen, Szentlőrincen, évekig az NDK-ban németre oktatta a magyar munkásokat. A Nevkóban tanított a nyolcvanas években, a Zipernovszky Gépipari Szakközépiskolából vonult nyugdíjba az ezredfordulón. Egy fia van, Balázs, a Psycho Mutants együttes szólógitárosa.