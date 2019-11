Decembertől változik a műszaki ügyintézés rendje

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy december 1-jétől új műszaki ügyintézési rend lép életbe Búza téri ügyfélszolgálati irodájában: műszaki kérdésekben hétfői napokon 8-14 óra között és csütörtökönként 8-16 óra között állnak a felhasználók rendelkezésére.

Műszaki ügyintézőknél kezdeményezhető ügyek:

 ivóvíz/szennyvízbekötések megrendelése, ügyintézése, kapcsolódó műszaki kérdések egyeztetése

 meglévő vízbekötés felbővítése/megszüntetése

 átalánydíjas fogyasztási hely vízmérősítése

 vízmérő áthelyezés megrendelése, ügyintézése

 második (sokadik) bekötési vízmérő megrendelése, ügyintézése

 tűzcsaptelepítés megrendelése, ügyintézése

 utólagos szennyvízrákötések, ISPA/KA bekötések intézése

 bekötés műszaki kérdések egyeztetése

Időpontfoglalás a szolgáltató ügyfélszolgálatára: www.tettyeforrashaz.hu/foglalas

Luxusautókulcs, golflabda, Stikeez a csatornában

Vadonatúj vezetékek gyűjtik már a város szennyvizét a Mártírok útja alatt, ahol több szolgáltató is dolgozott a nyáron. A régi nagy átmérőjű csövekből a felújítás során rengeteg oda nem való tárgy került elő, a meghökkentő relikviák a napi 5000 köbméternyi szennyvízzel sodródva ültek le a vezetékek aljára. A tucatnyi relikvia közt akad golflabda, mobiltelefon, kulcs, számos plasztikkártya, sőt még egy Mercedes slusszkulcsa is. (Minden, ami beleeshet a vécébe, lefolyóba, sokszor bele is pottyan). Íme pár a leletekből… A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. egyébként külön kiállítást is szentelt a pécsi hálózatban és a szennyvíztisztító telepen kikötött érdekesebb tárgyaknak, a tárlat a telepen kapott állandó helyet.