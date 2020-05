Diák és tanár neve is díszíti a májusfát

Régi hagyománya van Magyarországon és Baranyában is, hogy május elején a legények májusfát állítottak a leányok részére. Ezt a szokást a járványhelyzet sem tudta felülírni, most is több városban, faluban felállították a májusfát, amelyekre színes szalagok kerültek. Geresdlakon egy rendhagyó faállításra került sor.

– Örülök neki, hogy néhány helyen még él a májusfaállítás hagyománya és vannak, akik kaptak feldíszített fát. A geresdlaki iskolások közül senki sem maradt májusfa nélkül, mert mi is felállítottuk az iskola hatalmas májusfáját – mondta a geresdlaki tagintézmény vezetője, Schulteisz Balázs. – A digitális oktatás idején is sokat gondolunk egymásra. Távol vagyunk, de mégis együtt. Ezt szimbolizálja a felállított májusfánk – tette hozzá. – A májusfánk lombjára az iskola diáklányainak és az iskola női dolgozóinak a keresztnevei kerültek fel laminált színes papírcsíkokra. A májusfát állító kisfiú figurája pedig az iskola összes fiú illetve férfi tagját szimbolizálja a ráírt keresztnevekkel. Az iskola vezetője szerette volna, ha a májusfaállítást már közösen tudták volna megvalósítani, de a járványhelyzet ezt felülírta, de ígéri, jövőre ezt is bepótolják.