Diákmeló: sok a lehetőség, mégsem könnyű megtalálni

Bérek tekintetében nagyot változott a helyzet néhány év alatt, ugyanis a diákok fizetése felzárkózott a mindenkori minimálbérhez, tehát idén bruttó 857 forint a legalacsonyabb órabérük, így pedig átlagosan bruttó 1300 forint között keresnek.

– A megyében is jelentős számban térnek vissza a diákok a munkapiacra júliusban – tudtuk meg Kövesi Pétertől, a Meló-Diák pécsi kirendeltségi vezetőjétől. – Rengeteg munkalehetőség nyitott ilyenkor a dolgozni vágyók számára. A tizennyolc év felettiek számára lehetőség van a strandon vízi mentősként vagy csúszdafelügyelőként dolgozni. Míg a fiatalkorúakat különböző irodai munkák, könnyű fizikai munkák és mezőgazdasági munkák várják. Ennek az oka, hogy a tizennyolc év alattiak nem kezelhetnek pénzt és nem vállalhatnak semmilyen felelősséget sem – tájékoztatott bennünket Kövesi Péter.

Továbbá ahogy a világon mindenhol, úgy itthon is az IT-s munkáknál kínálják a legjobb béreket, ilyen munkakörökben nem ritka a bruttó 3000 forintos órabér sem. Az átlagnál jobban fizetnek mérnöki, pénzügyi gyakornoki pozíciókban, valamint azokon a rendezvényeken, konferenciákon, ahol idegen nyelven kell kommunikálni a hostesseknek vagy animátoroknak.

Elindult a Nemzetgazdasági Minisztérium Nyári diákmunka-programja is, amely augusztus 31-ig tart. A program keretében a 16–25 év közötti nappali tagozatos diákok kaphatnak a területi, települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munkalehetőséget. Így, azoknak a diákoknak a jelentkezését várják, akik július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, augusztus 31-én pedig még nem múltak el 25 évesek.

Mindenképpen érdemes utánanézni a bejelentésnek

A jelenleg érvényes szabályok szerint a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy munkaszerződésének tartalmaznia kell a törvényes képviselő hozzájárulását, ellenkező esetben a dokumentum érvénytelen. A tanuló munkaviszonyát be kell jelenteni az adóhatósághoz, ennek hiányában a foglalkoztatás feketének minősül. A diákok az Ügyfélkapun keresztül tudják ellenőrizni, hogy munkáltatójuk eleget tett-e bejelentési kötelezettségének. Valamint a diákok egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka formájában is dolgozhatnak. Mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál ugyanazzal a munkáltatóval pedig legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munkánál legfeljebb öt egymást követő napra terjedhet ki a munkaviszony – rendelkeznek a szabályok.