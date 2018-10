Diákok eredtek a bűnözők nyomába

A négyfős csapatoknak egy előre kitalált bűnügyet kellett időre megoldaniuk.

A program során a rendőrök a bűncselekmény felderítéséhez szükséges elméleti instrukciókkal látták el a versenyzőket. Keresztes Viktória főhadnagy a kábítószer-fogyasztás következményeiről, Putnoki Balázs százados a nyomozás alapjairól és a kutatás végrehajtásáról, Konyhás László, alezredes pedig a tanúkihallgatásról beszélt a gyerekeknek. A gyakorlati feladatokra is felkészítették a versenyzőket, akik a helyszíni nyomkutatás, nyomrögzítés rejtelmeibe is betekintést kaptak, és az elkövető elfogását és megbilincselését is bemutatták a csapatoknak.

A kétnapos versengés első napján a siklósi, a másodikon pedig a környező általános iskolák tanulói mérték össze ügyességüket. Az első napi versenyből a Kanizsai Dorottya Általános Iskola csapata került ki győztesen, a Batthyány Kázmér Általános Iskola „ifjú nyomozói” második, a Sztárai Mihály Református Általános Iskola diákjai pedig harmadik helyezést értek el. A nyertes csapat kapitánya, Bíró Patrik elmondta, nagyon jól érezték magukat a vetélkedőn, össze tudtak dolgozni a csapattársakkal, Zilai Alexandrával, Darab Dalmával és Drávai Dominikával. Egy dílert kellett megtalálniuk, miután egy lány a tőle vett kábítószertől rosszul lett egy buliban.

A második napon a Beremendi Általános Iskola csapata – Andrási Máté, Zsoldos Áron, Pincés Panna és Szabó Bendegúz – oldotta meg a legjobban az esetet, második a Magyarmecskei, harmadik pedig az Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola csapata lett.