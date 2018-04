Diákok ismerkedtek a kerti munkák örömeivel

Többek között a cirokseprű készítésével, lekvárok, savanyúságok készítésével, gyümölcsök aszalásával, zöldségek és gyümölcsök tárolásával ismerkednek a diákok.

Március–áprilisban a helyi általános iskola tanulói több alkalommal látogattak ki a mezőgazdasági projektet végző, bicsérdi katonai objektum területén lévő önkormányzati kertbe. Itt nemcsak a munkavégzési folyamatokat, illetve a gyakorlati tudnivalókat ismerhetik meg, hanem maguk is bekapcsolódhatnak a fizikai, értékteremtő munkába.

– Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók közvetlen közelről tapasztalhassák meg a kerti munkálatokat, hiszen a saját magunk által termelt gyümölcsnél és zöldségnél nincs is zamatosabb, ízletesebb – mondta Vér József polgármester. – Az itt termelt áru egy része az iskolai menzára kerül, amit a gyerekek segítenek kiszedni, megtisztítani, aztán meg is kóstolhatják. A jó gyakorlatokat pedig nemcsak megtanulják, hanem magukkal is viszik haza, ahol folytathatják.

– Elvetettük a fóliák alatt a paprika-, paradicsom- és káposztamagokat, ebből lesz a palánta – mutatta Hergerőder Lászlóné csoportvezető. – Az őszi szántást elsimítottuk, hogy a nedvesség a talajban maradjon, és egyenletes földön dolgozhassunk. Hamarosan kezdjük a sárgarépa, a fehérrépa vetését, vetjük a dughagymát, cukorborsót, céklát. Később jöhet a szárazbab, zöldbab, csemegekukorica, május végén pedig a palántázás.

A hetedik és nyolcadik osztályos gyerekek iskolaidőben rendszeresen érkeznek az önkormányzati kertbe gyakorlati órára, ahol figyelnek, tanulnak és hasznosan töltik az idejüket.

Segíthetnek is

A diákok már tavaly is kivették részüket a kerti munkákból: zöldhagymát szedtek ki és megpucolása után az iskola konyhájára szállították. Az önkormányzat szerint fontos a gyermekek nevelésében a kétkezi fizikai munka nehézségei­nek bemutatása és az a lehetőség, hogy saját családjukban és lakóházuk kertjében is segítsék szüleik és nagyszüleik ezen törekvéseit. Az önellátás, amelyért ki-ki megdolgozott, sokkal nagyobb értékkel bír a család számára.