Diákoknak segítik az iskolakezdést a települési plébániák

Idén tizedik alkalommal indítja el Magyarország legnagyobb iskolakezdési segélyprogramját a Katolikus Karitász – a cél, tízezer diák megsegítése. A szeptemberi iskolakezdés idén még komolyabb megterhelést jelent a gyermekes családoknak, a járványhelyzetben anyagilag még nehezebb helyzetbe került családoknak ugyanis szinte lehetetlen előteremteni a tanév megkezdéséhez szükséges eszközöket. Ezeknek a családoknak és fiataloknak a támogatását tűzte ki célul a Katolikus Karitász „Legyen öröm az iskolakezdés!” nevet viselő programja, amely idén 2020 augusztus 5-én indul útjára.

– A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász központja több módon kapcsolódik be, az országos akcióba. Egyházmegyénkben összesen 284 rászoruló gyermeknek fejenként ötezer forint értékű iskolakezdési utalványt ad át a szervezet, a Plébániai Karitász csoportokon keresztül – közölte s Pécsi Egyházmegye.

Emellett a plébániákon gyűjtéseket is kezdeményeznek, ahol a szentmisék alkalmával új vagy jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, iskolaszereket adhatnak le a hívek. Az Egyházmegyei Karitász Janus Pannonius utca 4. illetve a Lánc utca 6. szám alatti központjai is szeretettel fogadnak természetbeni felajánlásokat. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász az idei évben húsz első osztályos gyermeknek ad komplett iskolakezdési csomagot, iskolatáskát, tolltartót, tanszereket, tisztasági csomagot Pécsett.

Ahhoz hogy minél több gyermekhez juthasson el ez a segítség idén is, szükség van a jó szándékú emberek támogatásaira és felajánlásaira is. A támogatásokat, tanszereket augusztus végén és szeptember első napjaiban adják át a rászorulóknak. A szervezet iskolakezdési akciója 2020. augusztus 5-től szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal híxvásával (egy hívás 500 forint támogatást jelent) szintén a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű programot támogathatják ebben az időszakban. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász bankszámlaszámán célzott pénzadományt is fogad.

Kiradírozzák a különbségeket

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) „Radírozzuk ki a különbségeket!” címmel indított adománygyűjtést, amelynek célja szintén az, hogy rászoruló gyerekek tanévkezdését megkönnyítsék. A július 15-én kezdődött és augusztus 31-ig tartó kampány célja 2,5 millió forint összegyűjtése, melyből 500 rászoruló gyermek számára tudják megvásárolni a tanuláshoz szükséges eszközöket. Pénzadományt gyűjtenek, de tanszerek felajánlására is van lehetőség: az MRSZ elsősorban táskát, füzetet, ollót, ragasztót, könyv- és füzetborítót, festéket, temperát, tolltartót, színes ceruzát, tollat, ceruzát, radírt, körzőt, vonalzót gyűjt. Az alapítvány arra kér mindenkit, hogy gondoljanak a felső tagozatos diákokra és gimnazistákra is. Az új, vagy esetleg használt, de jó állapotú tanszereket a szeretetszolgálat központi irodáiban lehet leadni augusztus végéig. Ezek pontos helyszínéről és nyitvatartásáról a www.jobbadni.hu oldalon tájékozódhatnak az adományozók.