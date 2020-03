Digitálisan egyszerűbb, gyorsabb az ügyintézés

Folyamatosan fejleszti digitális szolgáltatásait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adóügyek gyorsabb, kényelmesebb és egyszerűbb intézése érdekében.

A bejelentések, változásbejelentések, bevallások, beadványok, kérelmek elektronikus benyújtása jelentősen gyorsítja az ügyintézést.

– A személyes adatok védelmére a személyhez kötött elektronikus szolgáltatások a Központi Azonosítási Ügynökön keresztüli azonosítással vehetők igénybe – hívja fel a figyelmet Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense.

Hivatali időn kívül is intézhető

A NAV elektronikus szolgáltatásaival többek közt igényelhetünk adóhatósági igazolást, gyorsabban hozzájuthatunk a NAV-jövedelemigazoláshoz, elkészíthetjük személyijövedelemadó-bevallásunkat és 2020. március 15-étől megtekinthetjük, jóváhagyhatjuk, módosíthatjuk az adóbevallási tervezetet. Az eSZJA webes felületen rendelkezhetünk az adó 1 + 1%-áró is, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adószám igényelhető, adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel, valamint eü-szolgáltatási járulékkal kapcsolatos bejelentések tehetők, jelezhetők a változások. 2020 januárjától az adóelőleg-nyilatkozat is eljuttatható a munkáltatónak, kifizetőnek az ONYA-val.

A sajtóreferens kiemelte, az eSZJA és az ONYA webes felület mobileszközön is használható a nap 24 órájában, akár hétvégén is, így a hivatali nyitvatartási időn kívül is.