Díjakkal ismerték el a szigetvári borok színvonalát

A 2021-es évben ismét megválasztották Szigetvár város borát a Szigetvári és Szentlőrinci kistérség boraiból a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület szervezésében.

Tavaly a járványhelyzet okán nem tudták megtartani a rendezvényt, így idén kiemelt érdeklődés követte a borversenyt, melyet a 2016-os Zrínyi Emlékévben tartották meg először. Az idei rendezvény díjátadó ünnepségére október 2-án szombaton került sor a Szigetvári Vár Fegyvertermében.

A bírálóbizottság, Varga Géza, Bakó Attila és Vadai Mihály egybehangzó véleménye szerint kitűnő borokat értékelhettek. A bírálatra 8 termelő 25 bormintával nevezett, a bírálóbizottság egyéni titkos minősítéssel 25 bort bírált.

Szigetvár Város Bora 2021-ben is a Hóbor Pince Cabernet Franc 2018-as évjárata lett. A Hóbor Pince több díjban is részesült, övék lett a fehérbor nagydíj és a vörösbor nagy aranyérem is, a legeredményesebb termelői nagydíjat is megkapták. További aranyérmeket kaptak Lengyel Zsigmond és Góra László fehérborai, a vörösborok közül pedig Szatyor Győző, Egréder József, valamint a Novák Pince, ezüstéremmel díjazták Rózsa Árpád vörösborát is.