Díjazták az évtizedek óta vért adó hősöket

A véradások száma mellett az elkötelezettség fontos mutatója a véradási aktivitás, vagyis, hogy az egy évre maximálisan meghatározott véradási lehetőségekhez képest milyen gyakran él a segítségnyújtás e formájával egy véradó.

A véradók első szűrési szempontja az utolsó három év, majd a teljes véradói életút aktivitása alakította ki a rangsort – tudtuk meg az Országos Vérellátó Szolgálat sajtóosztályától. Ennek alapján országosan összesen 371 Pelikán-díjat – 1 gyémánt, 20 arany, 100 ezüst és 250 bronz – adtak és adnak át öt városban: Budapesten, Pécsett, Debrecenben, Győrben és Szegeden.

A terveknek megfelelően Pécsett már megköszönte az Országos Vérellátó Szolgálat a kiemelt véradóknak az eddigi önzetlen segítséget. A napokban megtartott pécsi régióhoz tartozó véradók díjátadóján 59-en részesültek elismerésben. Az ő történetük mind más és más, de van egy közös elem is, hogy az első vér­adás óta folyamatosan aktív véradókká váltak. Férfiak ötször, a nők négyszer adhatnak vért egy év alatt. Ebből könnyű kiszámolni, hogy a több mint 100 vagy 120 szoros véradásához minimum 20–25 évnek kell eltelnie.

A méltán „Napjaink Hőseinek” nevezett véradók között többen voltak, akik 18 éves koruk óta segítenek a véradásukkal a rászorulóknak. A legaktívabb korosztály a 35–45 év közöttiek.

Minden vércsoportra szükség van

Az országos vérkészlet akkor van egyensúlyban, ha a vércsoport megoszlása a lehető legjobban közelít a természeteshez, például 0-ás 30, A-s 40 százalék, az ország teljes területén egyenletesen oszlik meg és 4–6 nap átlagos felhasználásra elegendő. Ennél többre nincs szüksége a vérellátónak, mivel a legrövidebb lejárati idejű vérkészítmények csupán öt napig tárolhatók. Az Országos Vérellátó Szolgálat évente több véradói kampányt is szervez. Mint megtudtuk, az egyik legnépszerűbb a Retro véradás, de a Szolgálat számára ugyanilyen fontos a 18–25 éves korosztály elérése, a véradóvá válás érdekében. Közölték azt is, hogy több éve csökkent a véradásra jelentkezők száma, ám ez a tendencia 2018-ban megállt.