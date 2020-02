Díjazzák a mindennapi hősöket

Immár harmadik alkalommal rendezi meg a Bázis Gyermek- és Ifjúsági Egyesület a helyiek körében igen népszerű Mindennapok Hősei akciót Szigetváron.

A kezdeményezés Veszprém, Tatabánya, valamint Tata városának példáját követve irányítja rá a figyelmet a csendes, szerény, állhatatos helyi teljesítményekre. Az elismerést nem az állam, az önkormányzat vagy egy szakmai zsűri, hanem a szigetvári emberek, a kisváros közössége ítéli oda az arra méltóknak. A kezdeményezés alulról, civil keretek között szerveződik, a kisváros polgárai jelölnek, szavaznak, segédkeznek a lebonyolításban.

A szigetváriak március 9–29. között öt kategóriában adhatják le voksukat a saját hétköznapi hőseikre: egészségügy, oktatás-nevelés, rendvédelem, szociális terület-közösségépítés, valamint városüzemeltetés és közigazgatás témakörökben. A jelölési folyamatában minden 18. életévét betöltött szigetvári lakos részt vehet, nevének, lakcímének megadásával. A tervek szerint április 9-én, délután öt órai kezdettel ünnepélyes keretek között díjazzák majd az öt megszavazott hétköznapi hőst.

Mint azt Auguszt-Baranyai Szandra, a szervező egyesület elnöke elmondta, a Mindennapok Hősei program támogatói, a díjak felajánlói is a helyi vállalkozások, intézmények, közösségek.

– Az elmúlt években is szép számmal sikerült helyi szponzorokat találni, hogy a lakosság által választott hősöket a lakosság elismerésén túl, kisebb-nagyobb meglepetésekkel is megajándékozhassuk. Listánk idén is gyarapodott, de továbbra is várjuk azon vállalkozók, magánszemélyek felajánlását, akik szeretnének hozzájárulni, hogy a 2020-as Mindennapok Hőseit méltóképpen ünnepelhessük – fogalmazott a szervező.