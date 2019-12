Díszes köntösbe öltöztették lakóhelyüket a baranyaiak

Második évben kértük arra olvasóinkat, mutassák meg nekünk, hogy mely településeken milyen ünnepi köntösbe öltöztették a város főterét, vagy a falu központját.

Idén a tavalyinál is több, közel 70 fotó érkezett a szerkesztőségbe a karácsonyi díszekről, amelyeket ezúton is köszönünk szépen. Cserébe igyekszünk minden településről legalább egy képet megmutatni, hogy minden olvasónk láthassa, advent időszaka nemcsak az ünnepvárásról szól, hanem a helyi közösségeket is összehozza.

Vokányban az idén újra mézeskalács házikó (is) díszíti az Európa parkot, Nagyharsányban az Együtt Nagyharsányért Egyesület közreműködésével első alkalommal készítettek betlehemet is a feldíszített karácsonyfa mellé, a lakosok pedig mindezt azzal hálálták meg, hogy minden vasárnap egyre nagyobb számban jelentek meg a gyertyagyújtásnál.

Siklóson minden eddiginél ünnepibb díszbe öltözött a Posta park és a várhoz vezető sétány is. Harkányból több fotót is kaptunk, melyek közül elsőként a Kovács Tamás helyi fafaragó által készített betlehemet mutatjuk be.

Kiskassa ismét fából készítette a falu díszeit, ugyanis a községben a közmunka program keretében famunkákkal foglalkoznak. Peterden egy igazán egyedi karácsonyfa áll, ahol a legutóbbi felújításkor megmaradt hungarocellből készítettek sétapálcanyalókákat, ezek díszítik az idén a falu fenyőfáját.