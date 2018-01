A disznó bánta a toros mulatságot

A tavalyinál lényegesen többen, csaknem kétszázan vettek részt az idei Terehegyi Disznótoros Mulatságon.

A faluházba szombaton már reggeltől várták a vendégeket, a szervezők forralt borral, pálinkával és az egyik helyi húsbolt jóvoltából már készételekkel is kínálták őket. A 130 kilós félbevágott disznót Bencze Viktor böllér és segítői szedték ízeire, a vendégek a sült oldalasból, később pedig a hurkából és kolbászból is kóstolhattak. A felállított sátorban az Újbezdáni Tambura zenekar szórakoztatta a résztvevőket, akik közül többen is bekapcsolódtak az éneklésbe. Délután fellépett a Harka Dalkör is.

– Tavaly hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg ezt a programot, örülök, hogy a második évébe lépett rendezvényre lényegesen többen jöttek el, így biztos, hogy jövőre is teret adunk ennek a programnak – mondta Herendi Ferenc, a disznótorost szervező harkányi művelődési ház vezetője.

A Terehegyi Faluház már készül a következő programra, jövő héten hétfőn, Vince napján újra várják a helyieket.