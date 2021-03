DK-s vezetéssel indítottak eljárást a bizottsági elnök ellen

A DK-ban országos pozíciót is betöltő dr. Lajosy Ildikó vezette felügyelőbizottság eljárást indított a Zsolnay Örökségkezelő Nkft.-nél dolgozó baloldali képviselő, P. Horváth Tamás ellen. Azontúl, hogy ez is a hónapok óta tartó baloldali belharc egyik állomása, az eset érdekessége, hogy P. Horváth a vagyonnyilatkozata szerint nem is dolgozik a Zsolnay Negyednél, vagy ez „véletlenül” kimaradt az okiratból.

Ezt ne hagyja ki! Megszorítás, adó- és áremelés is van a Momentum programjában Egyre nehezebb kiigazodni a kampányban még átláthatóságot ígérő MSZP–DK–Jobbik–Momentum–Öt torony-koalíció ügyeiben. Mint köztudott, az elmúlt hónapok egymással szembeni intrikákról, pozícióharcokról szóltak, aminek újabb fejezete most éppen P. Horváth Tamás ügye. A kulturális bizottság elnöke ugyanis a Zsolnay Negyednél, illetve a kulturális holding alá tartó Művészetek és Irodalom Házánál dolgozik, a Zsök Nkft. DK-s vezetésű felügyelőbizottsága ezért összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett ellene azért, hogy kiderüljön, P. Horváth mint a kulturális bizottsági elnök foglalkoztatása a kulturális feladatot ellátó önkormányzati cégnél jogszerű-e. Az eljárás elindításának vélhetően voltak jogi alapjai, hiszen a felügyelőbizottságot egy jogban jártas személy vezeti, dr. Lajosy Ildikó, aki a DK országos etikai bizottságának is a tagja, korábban címzetes főügyészségi ügyész volt. A P. Horváthtal szemben indított eljárást azonban Péterffy Attila, Pécs polgármestere azzal zárta le nemrég, hogy a „munkavállaló” esetében nem áll fenn az összeférhetetlenség. Kerestük az érintetteket a témában, de nem reagáltak, kivéve P. Horváth Tamást, aki „vissza tudnál hívni később” üzenettel nyomta ki a telefonját, majd persze később sem válaszolt hívásunkra, e-mail­ünkre. Az ügy érdekessége viszont az, hogy a politikus nem írta bele a vagyonnyilatkozatába, hogy a cégnél dolgozik, miközben a Művészetek és Irodalom Házánál is munkatársként beszéltek róla kedden is, és nehezen elképzelhető, hogy úgy folytattak volna le egy eljárást az ügyében, hogy nem is dolgozik a cégnél. Mégis miért olyan rejtélyes? A politikus tudomásunk szerint a háttérben konfliktusba került már a DK-s kulturális alpolgármesterrel, Bognár Szilviával, többek között éppen a Zsolnay Negyed új vezérigazgatójának a kinevezése kapcsán. A kulturális bizottsági elnök Péterffy Attilával közös frakcióban ül, és jellemzően a polgármester és a belső ellenzék különböző konfliktusaiban, az erősödő MSZP-s befolyásban inkább a városvezető mellé áll. Így volt ez a kampányban is, amikor még csak polgármesterjelölt volt Péterffy. Akkor abban sem volt egyetértés a Mindenki Pécsért Egyesületben, hogy Péterffyt kell-e indítani, vagy sem. P. Horváth kiállt az MSZP–DK-támogatású jelölt mellett, és bár nem tudni, hogy van-e összefüggés, de a választások után a Zsolnay Negyednél kapott munkát.

P. Horváth Tamástól nem lehetett megtudni, hogy a jogszabályok ellenére miért hiányzik az általa aláírt okiratból a jelenlegi munkahelye és jövedelme. Annyi bizonyos, hogy tavaly még „kulturális referens" megnevezést használta magára, amiért bruttó 300 ezer forintot kapott. Jegyzetünket a témában itt olvashatja.