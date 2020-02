Doktori értekezést is hagytak már el a vonaton

Az okostelefonon elérhető alkalmazás segítségével vonatokon, vasútállomásokon elhagyott értékek kerülnek vissza a jogos tulajdonosokhoz.

Tavaly másfélszeresére nőtt a vonatokon hagyott tárgyak száma 2018-hoz képest. Míg két éve 5883, 2019-ben már 9029 talált tárgyat regisztráltak, az elhagyott értékek közül minden második került vissza a tulajdonoshoz. Az utasok egészen meglepő dolgokat is a vonaton vagy az állomáson felejtenek; találtak már jegygyűrűt, babakocsit, az ünnepi időszakban pedig adventi koszorút, sőt mikulásjelmezt is. A MÁV-START novemberben vezette be az új adatbázis-kezelési rendszert: a jegyvizsgálók, pénztárosok mobilkészülékén lévő alkalmazásban képpel együtt azonnal rögzíthetők a megtalált értékek, ezzel segítve a gyorsabb és könnyebb beazonosítást.

Az adatbázisban szép számmal szerepelnek táskák, iratok, pénztárcák, kulcsok, ruhanemű, műszaki cikkek (laptop, telefon), de akadnak hangszerek (gitár, ukulele, hegedű, nagybőgő), sporteszközök (gördeszka, hokiütő, jógamatrac, roller, íjfelszerelés), vagy épp jegygyűrű, babakocsi, műláb, petróleumlámpa búra, szintezőállvány. A 2019-es év végi ünnepi időszakban több adventi koszorú, műfenyő, egy rókaszőrme, és ráadásnak egy mikulásjelmez is bekerült az elveszített tárgyak közé. A MÁVDIREKT munkatársainál már javítás alatt álló érettségi dolgozat, doktori disszertáció, szakdolgozat után is érdeklődtek a telefonálók. A legkülönlegesebbnek mindig az elveszített állatok számítanak: az utasok kerestek már hűtőtáskában a vonaton felejtett kígyót vagy otthonról elkóborolt kutyát is.

A vonatokon talált tárgyakkal kapcsolatos elérhetőségeket az utasok a MÁV weboldalán, az ügyfélszolgálat menüpont alatt találják. Személyesen általában az állomási pénztárak nyitvatartási idejében lehet érdeklődni, telefonon pedig a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámain. Az átvételi hely állomásonként változik, az elhagyott értékek általában a nagyobb állomások személyes ügyfélszolgálatára kerülnek, ahol a tárgyakat nyilvántartják (https://mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/elvesztettem-hol-keressem).