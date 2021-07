Dolgoznak a gépek, már a búzát aratják

Harmadik hete aratnak a gazdálkodók. A szárazság miatt a munka szempontjából sincs könnyű dolguk, és a terméshozam is átlag alattinak ígérkezik.

Javában dolgoznak a földeken a munkagépek, az árpa közel 80 százalékát már learatták a megyében, melynél erős közepes termésátlagra lehet számítani.

A többi őszi vetésű növény nem mutat kedvező képet, a repce inkább gyenge-közepes. A búza aratásába is belekezdtek néhány helyen a gazdák. Mint azt Rittlinger József, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara Baranya megyei elnöke mondta, a búza esetében átlag alatti terméshozam várható, ugyanis azt lehet látni, hogy az erős hőhullám beszárította a szemeket, és a kalászban sem mindegyik termékenyült meg, tehát kevés a magszám is. A tavalyi évhez képest biztosan gyengébb lesz az idei átlag.

– Az időjárás egyelőre nem kedvez a gazdáknak, nagyon nagy a csapadékhiány, a termőréteg felső 40 centimétere vészesen száraz, berepedezett, a növények is nehezen viselik ezt a nagy forróságot és ezt a magas UV-sugárzást. A kukorica összepöndörödik, hegyesedik, égnek áll, így próbál védekezni, a napraforgó fejlődése csillagbimbós, és már kezd kivirágozni, de sokkal alacsonyabbra nőtt, mint a tavalyi évben – mondta. Hozzátette, nagyon nehéz a talajművelés, a tárcsázás is, mert nincs nedvesség a talajban, így a gépek is sokkal nehezebben tudnak benne dolgozni. Mindemellett amíg egyszer a szárazság ellen küzdenek a növények, másszor a jégverés teszi tönkre a táblákat, legutóbb Szentlőrincen és térségében okoztak komoly gondokat az elmúlt hetek jéggel érkező viharai.

Kellene az eső a növényekre Rittlinger József utalt rá, hogy ilyen nagy szárazság utoljára 2012-ben volt, és félő, hogy meg fog ismétlődni az akkori helyzet. A kukoricát és a napraforgót is megviseli az extrém meleg. A kukorica elkezdte tolni kifelé a címert, a növény magassága ugyanakkor elmarad az előző évekéhez képest, és sajnos előfordulhat az is, – mint kilenc évvel ezelőtt – hogy a beporzó pollen megég a légköri aszály miatt, amíg a címerről leér a bibére, tehát nem tud a megtermékenyülés végbemenni. Az árak az aratás hatására egyelőre csökkennek, de ez a tendencia hamar megváltozik, addig pedig a gazdálkodók raktároznak.