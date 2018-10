Doni Miholjac és Siklós között kerekeztek szombaton

Több mint százötven kerékpáros érkezett szombaton délután a Siklósi Várba.

A magyar és horvát kerékpárosokból álló csapat Doni Miholjacból indult útnak reggel, annak apropóján, hogy bemutassák azokat a szakaszokat, amelyek már elkészültek a két város között. Az európai uniós támogatású, a Siklóst és Doni Miholjacot érintő projekt célja, hogy egybefüggő kerékpárúttal kösse össze a Siklósi Várat a doni miholjaci Mailath Kastéllyal. Doni Miholjac kerékpárútja már elkészült az országhatártól a város központjáig, a magyar oldalon pedig megújul a Siklós és Harkány közötti kerékpárút, illetve a KRESZ- park is.

Az infrastrukturális beruházásokon kívül még jelentős turisztikai marketingakciókkal próbálják vonzóbbá tenni a térséget horvát és magyar oldalról egyaránt. A turisztikai fejlesztés célja, hogy növeljék a turisták számát és az eltöltött időt. Ennek keretében a nyár végén már két napelemes, úgynevezett okospadot helyeztek el Siklóson, amely ingyenes internetelérést és telefontöltési lehetőséget biztosít a kerékpárosoknak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az élménybringázást pedig a www.bypath.hu honlapon kívül egy mobilalkalmazás is segíti majd. A szombati rendezvényen a kerékpárosokat a várban készült bográcsos babgulyással, kaláccsal és frissítővel várták, a résztvevők a várlátogatás előtt megnézhették a Boszorkánytalanító hadművelet című vásári komédiát is a Siklósi Vár munkatársainak előadásában. A kellemes hangulatot élő zenével is gazdagították.

A kép illusztráció.