Dönteni kell az egy plusz egy százalékról

– Idén is rendelkezhet az adózó az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1 + 1%-áról: ezt legkésőbb 2020. május 20-ig, az szja-bevallástól függetlenül is meg lehet tenni – hívta fel a figyelmet Barlai Krisztina, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) baranyai igazgatóságának sajtóreferense.

A magánszemély a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-áról rendelkezhet egy regisztrált civil szervezet, további 1%-áról pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösség vagy a kiemelt költségvetési előirányzat javára. Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek, vallási közösségek listája, és a kiemelt előirányzat, Nemzeti tehetség program technikai száma a NAV honlapon érhető el.

Az szja 1 + 1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es szja-bevallását hogyan nyújtja be az adózó – a bevallással együtt, vagy akár attól elkülönülten is lehet rendelkezni. Elektronikus tárhely megléte esetén a nyilatkozat a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújtható be, de megteheti ezt az adózó papíralapon, postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján is.

– Fontos az időpont, mert a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő – hangsúlyozta a sajtóreferens. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1 + 1%-áról az adózó, akkor a rendelkezése érvénytelen, és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat 2020-ban is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig. A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni.