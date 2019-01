Dörnyei Szabolcs magát látja a gyerekekben

Dörnyei Szabolcs egész életét hangszere köré építette. A pécsi zenész több zenekarral, valamint szólóban is szórakoztatja közönségét.

– Miért éppen a gitár?

– Úgy kezdődött minden, hogy nagyon szerettem volna zenélni, első körben csellózni, de azt nem igazán támogatták a szüleim. Ezért inkább vettek nekem egy gitárt, amibe hamar beleszerettem – emlékezett vissza a 28 éves pécsi születésű zenész, Dörnyei Szabolcs. – Egyébként, most lett nagykorú ez a történet, hiszen pont 18 éve kezdtem el zenélni, és végül ez lett az életem.

– Mostanában egyre több a szóló fellépése, de zenekarokban is játszik. Melyik áll közelebb a szívéhez?

– Az utóbbi években nagyon beleszerettem az akusztikus gitározásba, és örülök, hogy ebben is meg tudom magam mutatni. Igazán szólóban élem ki magam, de egyébként ugyanúgy szeretem mindegyik formációt.

– A Made in Pécs Fesztiválon is fellép, mire számíthat a közönség?

– Ez az irány, amit szólóban képviselek, egy akusztikus vonal, ami nem olyan rég tört be Magyarországra. A lényege abban rejlik, hogy mindent egy gitáron oldok meg. Tehát a dalokat úgy osztom fel, hogy legyen alapja, basszusa és mellette dallama is. Ez egy populárisabb stílus, így élvezik az emberek.

– A hangszere egyben a munkaeszköze is?

– Igen. Egy ideje Budapesten élek, és ott is dolgozom. Az említett saját és együttes fellépések mellett színházi, illetve rendezvényzenekarokban is játszom. Valamint, már harmadik éve egy zeneiskolában tanítok általános iskolásokat gitározni.

– Élvezi a tanítást?

– Természetesen. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, igazából magamat látom bennük. Velem is az első gitártanárom kedveltette meg a gitárt, jó alapokat adott és nagy hatással volt rám. Ezt a vonalat szeretném én is továbbvinni.

– És hogy-hogy nem Pécsett viszi tovább ezt a vonalat?

– A karrierem és a zenei közeg miatt költöztem el a fővárosba. Egyszerűen ott van a gócpont, tízszer nagyobb mint Pécs, így tízszer annyi hely és lehetőség is van. Hetente többször is fel lehet lépni anélkül, hogy megunnának az emberek.

– Sok dolgot csinál egyszerre, nem mennek ezek egymás kárára?

– Ha jól osztom be az időmet, akkor nem. Figyelek arra, hogy a zenélés ne menjen a tanítás rovására, és ez fordítva is igaz. Jó lenne a jövőben minél több nívós produkcióban részt venni, de ezzel együtt szeretném a diákjaim útját is egyengetni.

Dörnyei Szabolcs 1990-ben született Pécsett. A Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett le, majd később elköltözött Budapestre, ahol a Premier Művészeti Iskolában könnyűzenét tanult, valamint idén végez a Kodolányi Főiskola jazz szakán. Két zenekar – a Dip Trio és az Uknow Duo – gitárosa, és szólóban is fellép. Emellett 3 éve általános iskolásokat tanít gitározni Budapest mellett, Diósdon egy zeneiskolában. A Made in Pécs Fesztiválon szólóban január 5-én, délután 2 órától a Made in Pécsben, a Dip Trioval pedig délelőtt 10 órától a Szabadkikötőben láthatjuk a színpadon.

