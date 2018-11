Dr. Bíró Ferenc a régi leányvásárért küzd Pécsváradon

Dr. Bíró Ferenc orvos, volt országgyűlési képviselő, a város korábbi polgármestere több évtizedes kiemelkedő közéleti tevékenységéért és szakpolitikai munkájáért a Baranya Megyei Közgyűlés elnökének különdíját kapta a megyenapon.

– Mikor kezdődött a megyei közéleti ténykedése?

– Ha jól emlékszem 1985 körül lettem a megyei tanács tagja. Mindig a lokálpatriotizmus hajtott, valamint szakmámat illetően úgy éreztem többet tudok tenni a közösségért. Az orvosnak ugyanis igen nagy a lokális ismertsége, és elfogadottsága, tisztán látja a kollektív érdekeket, ezért én mindenkor feladatomnak éreztem a közösség képviseletetét. Másrészt az a típus vagyok, aki mindig kimondja a véleményét.

– Úgy tartják, az orvosi munka napi 24 órán át tart. Hogy jut mellette idő közéletre?

– Ezt talán a családom tudná elmesélni, ugyanis tőlük loptam el hozzá az időt. Ami pedig elindított, hogy a baranyai vidéknek is legyen szószólója. Kezdetben egyedül voltam ezzel a gondolattal, de a nyolcvanas évek végén tucatnyi polgármesterrel megalakítottuk a Faluszövetséget, a kistelepülések érdekvédelmi szervezetét.

– Mire büszke orvosként?

– Hogy szakmailag elértem mindent, amit egy háziorvos elérhet. A PTE családorvostani tanszékén és az elődjén 35 éve oktatok, ide pedig munkám alapján kerültem be. Rengeteg dolgot megvalósítottunk a pécsváradi egészségügyben. Elsőként hoztunk létre Egészség Központot, a háziorvosi gondozásban több újdonságot vezettünk be, s megelőztük a praxis- közösség gondolatát is. A parlamentben az egyik első vállalkozó háziorvos voltam és az egészségügyi bizottság alelnöke.

– És a politikában?

– Ott csak addig voltam aktív, amíg szükségesnek éreztem. Aztán háttérbe húzódtam, mert szerintem a demokrácia megvalósult, nincs már szükség nagy beavatkozásokra.

– A polgármesteri évekből mire emlékszik legszívesebben?

– Hogy sikerült az iskolát, az óvodát, az idősek gondozási központját felújítani, templomokat és köztereket rendbe tenni. Az elhanyagolt pécsváradi várat is megmentettük. Most pedig a Várbaráti Kör elnökeként a leányvásárnak szeretném visszaadni régi, több évszázados rangját, különválasztva az egyre nagyobb könnyűzenei fesztiváltól.

– Jut idő ennyi feladat mellett lazítani?

– Horgászni járunk a párommal, és van hét unokánk, akikkel örömmel foglalkozunk. Szeretem a szobanövényeimet és hetven fölött is eljárok minden héten az öregfiúk fociedzéseire.

Háziorvosként dogozik immár 41 éve

Dr. Bíró Ferenc 1948-ban született Mecsekalján. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, a POTE-n diplomázott. Egy évig Szabadszentkirályon volt orvos, 1977-től napjainkig Pécsváradon praktizál. Országgyűlési képviselő 1990–1994, a város polgármestere 2008–2014 között, volt a megyei Orvosi Kamara háziorvosi szekciójának elnöke, a Mentők és Betegszállítók Egyesületének elnöke is. Most reumatológusként tevékenykedik. Gyermekei: Zsuzsa (40) közgazdász, Balázs (43) jogász, Ferenc (23) informatikusnak tanul. Párja Bognár Gyöngyvér, a művelődési ház vezetője.