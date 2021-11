Dr. Kovács Csaba minden tárgyalásra lelkiismeretesen készült

Bírónak lenni szolgálat és felelősség, melyhez empátia, emberség és alázat szükséges. Ezt vallja dr. Kovács Csaba, aki aktív pályafutásának 2021-es lezártáig 35 évet dolgozott e cseppet sem könnyű feladatkörben.

Ezt ne hagyja ki! Marakodás indulhat a baloldalon a listás helyekért

– Nyáron részesült a Juhász Andor-díj arany fokozatában.

– Az Országos Bírói Tanács ítélte nekem, ez a legmagasabb bírósági szakmai kitüntetés. Július 15-én, a Bíróságok Napján adták át Budapesten. Negyvennyolc év bírósági munka és harmincöt bírói év áll mögöttem. Szép évek voltak.

– Már fiatalon sűrű volt az élete.

– Fél ponttal maradtam le a nappalis jogi képzésről, így estire jártam, emellett kötelező volt dolgozni, így kerültem a bíróságra végrehajtóként. Minden nap munka után jártam egyetemre, ami este 9-10 körül ért véget. A diploma megszerzése után felajánlottak egy fogalmazói pozíciót a bíróságon. Megtisztelő volt ez a bizalom.

– Nehéz a végrehajtói munka?

– Sok emberi nehézséggel, szomorúsággal találkoztam, ezek szíven ütöttek. Kíséret nélkül, egyedül elintézni az ügyeket akár az esti órákban, nem volt könnyű. Visszatekintve, jó iskola volt a bírói pályához, sok tapasztalatot szereztem a világról, már nem csak az tanulmányaimra támaszkodhattam.

– Bíróként hatalom van az ember kezében. Hogy élte ezt meg?

– Fontos, hogy nem szabad a hatalommal visszaélni, ez óriási felelősség is egyben. Elengedhetetlen az emberség, tudni kell beleérezni a vádlottak helyzetébe. Ez teszi lehetővé az egyénre szabott büntetés kiszabását is. A bírói hivatástudathoz hozzátartozik az is, hogy ez a munka valójában szolgálat.

– Megfér ez az alázat a határozott döntéshozatallal?

– Egy bíró nem lehet döntésképtelen, ehhez bizalom kell a saját ítélőképességünkben. De ehhez nagyon alapos felkészülésre van szükség, a bíró fejből kell, hogy ismerje az ügyet, az akár több ezer oldalas aktát is. Előfordult, hogy éjjelig készültem egy tárgyalásra, de így elmondhatom, mindig tiszta lelkiismerettel tértem nyugovóra, s meggyőződésem, hogy egyetlen ártatlan ember sem került rács mögé a munkám során.

– Mi segíti egy igazságos ítélet meghozatalát?

– Az igazság allegorikus alakját bekötött szemmel ábrázolják, ez a bírói munkában arra figyelmeztet, a szubjektív szimpátiát vagy unszimpátiát a tárgyalótermen kívül kell hagyni, s a maximális objektivitásra kell törekedni. Ám a jó emberismeret is elengedhetetlen, hiszen a tárgyalótermi viselkedés fontos támpontokat adhat.

– Személyes életében miből merít legtöbb erőt?

– Mindig is aktívan sportoltam, ez máig része az életemnek. Feleségemmel szívesen kirándulunk, utazunk, most erre is több idő jut. A nyugalmazásom óta vagy húsz könyvet kiolvastam. Feleségemmel közösen négy gyermekünk és hat unokánk van egytől húszéves korig.