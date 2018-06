Dr. Simor Ferenc az egész országban eltüntette a veszett rókákat

A kilencedik iksz második felében jár már, de még határozottan, mosolyogva jön elém kertes családi házában dr. Simor Ferenc, aki idén megkapta a díszpolgári címet. S van hozzá némi tartalom az életében, ő volt egykor a városi és járási főállatorvos, alpolgármesterként is tevékenykedett, de napjainkban is aktív, a Várbaráti Kör tiszteletbeli elnöke, a helyi evangélikus gyülekezet kántora.

– Nem látok cicát, kutyust szaladgálni a ház körül.

– Tudja, amikor Budapesten dolgoztam a minisztériumban, akkor eljött hozzám egy újságíró és megkérdezte: „Az országos főállatorvosnak nincs kutyája?” Én azt válaszoltam, volt, csak elpusztult, most pedig még tart a gyászév. Ő pedig nem ismert tréfát, mindezt szó szerint lehozta! Most viszont azért nincs, mert az agrármérnök feleségemnek mindene a kert, ami a mindent letaroló komondor és kuvasz szeretetével nem összeegyeztethető. De egy cica szaladgál itt valahol.

– Igaz, hogy gyerekként átélte a II. világháborút?

– Abból az időből leginkább a légiriadók maradtak meg bennem. Itt éltem akkor is, mert ez a szülőházam. A hadműveletek átvonulását a szőlőhegyen, a présházunkban több ismerőssel, szomszéddal együtt éltük át.

– A térség legismertebb állatorvosa lett. Mindig is erre készült?

– Ez csak kényszerpálya volt. A családunk jól felszerelt 42 holdas gazdasággal rendelkezett, azért tanultam, hogy azt fogom minél korszerűbben irányítani. Aztán államosították mindenünket, így olyan pályát választottam, ami az agráriumhoz köt. Állatorvos lettem, amit közel negyven évig nagy örömmel végeztem.

– Az idő múlásával jobbak, vagy rosszabbak vagyunk állattartásban?

– Hazánkban a nyolcvanas évek elején volt az állattartási csúcs: 11 millió sertéssel, 3 millió szarvasmarhával. Napjainkban tán 3 millió sertés van és 600 ezer szarvasmarha. Akkoriban például Siklóson minden házban volt baromfi, ma az egész utcában nincs talán egy sem.

– Mi az, amire az állatorvosi tevékenységéből a legbüszkébb?

– Először is, bármit csináltam, amögött mindig ott volt egy team és a családom. Ha mégis ki kellene valamit emelni, akkor azt mondanám, hogy én indítottam el az országban a rókaveszettség elleni repülőgépes védelmet az egész országban.

– A honismerettel hogy került kapcsolatba?

– Amikor állatorvosként dolgoztam, a feleségem gyakran elvállalta a baromfiak oltását. Nem egy helyen gyönyörű szőttesekre, népművészeti tárgyakra csodálkozhatott rá. Nekiláttunk hát fotózni, és gyűjteni a drávaszögi különlegességeket. A nagytótfalui tájházban évekig tárlat is nyílt belőlük. Sajnos, 2012-ben megszűnt a tájház, azóta a siklósi katolikus plébánia padlásán raktározódik a gyűjtemény. Emellett a Várbaráti Kör elnökeként és Siklós alpolgármestereként lehetőségem kínálkozott arra, hogy megszervezzem Siklós monográfiájának a létrehozását.

A szigeten kezdte

Dr. Simor Ferenc 1932-ben született Siklóson. Itt járt református népelemibe, elvégezte a négy polgárit, majd Mohácson a mezőgazdasági gimnázium következett, melyet Szentlőrincen fejezett be. Budapesten diplomázott 1956-ban állatorvosként. Mohács-szigeten kezdte a munkát, dolgozott Babarcon, Bólyban, majd 29 éven át a siklósi járásban. Volt a Földművelési Minisztérium főosztályvezetője is. 1992-től különböző társadalmi tisztségeket is betöltött. Felesége, Éva agrármérnökként ment nyugdíjba. Árpád fiúk 61, Eszter 59, Zoltán 54, András 52 esztendős.