Aki korszerűsítette Komló egészségügyi és szociális ellátását is

Nem okozhatott nagy dilemmát idén a megyeházán az Egészséges Baranyáért Díj odaítélése. Az a dr. Tánczos Frigyes Attila kapta meg az elismerést, aki átalakította Komlón az egészségügy kapcsolatrendszerét, stabilizálta a kórház működését és jól funkcionáló szociális otthonokat hozott létre.

– Közel negyven év Komlón az egészségügyben. Mi tartotta a városban?

– Érdekesen alakult az életutam. Zalából származom, az egyetem előtt mentőztem, végzés után pedig itt kaptam háziorvosi állást. Egy szürke, kormos kisvárosba érkeztem, a rendelőben egy priccs, egy íróasztal meg egy olajkályha volt. Aztán egyre színesebb és szimpatikusabb lett itt minden. Mégis az első dolog, ami megragadott, egy bányásztemetés volt, mert rádöbbentett, hogy itt jó emberek élnek és hihetetlen összetartás van köztük.

– Megvan még a háziorvosi praxisa?

– Igen, mert bár három hónapra érkeztem 1982-ben Komlóra, most a 38. évnél tartok. A háziorvosi munkához idővel csapódott néhány nagy méretű feladat. Például az országban az elsők között alakítottuk ki a város háziorvosai, az ügyeletek és a szakrendelők között az informatikai kapcsolatot.

– Hogyan került szociális területre?

– Miután működött, amihez hozzá kezdtünk, felajánlotta a város, hogy vegyem át a szociális otthont is. Őszintén meg kell mondanom, áldatlan állapotok között indult itt a munka 90 férőhellyel, de ma már három telephelyen 230 idős embernek biztosítunk XXI. századi ellátást, miután 720 millió forintból korszerűsítettük a Szent Borbála Szociális Otthont.

– Jól tudom, hogy a városi egészségügyben is tett felfelé egy nagy lépést?

– Igen, 2007-től a városi kórházat vezettem 12 éven át és idén, a nyugdíjba vonulásommal adtam tovább a stafétabotot. Tudni kell, hogy ezt a kórházat tíz éven keresztül folyamatosan be akarták zárni, napjainkban viszont egy igen jól felszerelt egészségügyi intézmény, melynek a szakemberei 45 éves átlagéletkorral rendelkeznek. Bizonyára ennek köszönhetem azt is, hogy idén Komló díszpolgára lettem.

– Orvosként mire a legbüszkébb?

– Hogy enyém a megye legnagyobb háziorvosi praxisa, és a privát vonalat nyugdíj után is viszem tovább. Másrészt, hogy mindig csapatban dolgoztam és a legkiválóbb szakemberekkel vehettem magam körül.