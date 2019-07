Drágult a komlói csarnok: az adventi hetekre elkészül a teljes felújítás

Mint ismeretes, a vásárcsarnok régóta esedékes felújítására Komló még 2017-ben félmilliárd forintnyi európai uniós pénzt nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből. A közbeszerzési eljárásokra beérkezett ajánlatokból azonban kiderült, hogy a költségek jelentősen meghaladják az eredeti pályázat összeállításakor tervezett összeget. Így az önkormányzatnak mintegy 200 millió forintnyi saját erővel, fejlesztési hitellel kellett volna kiegészíteni a költségvetést. – Az összeg előteremtésére tavaly novemberben Komló segítséget kért a kormánytól. A nemrég jogerőssé vált kormányhatározat szerint a város erőfeszítései sikeresek voltak, hiszen a törvény által lehetővé tett maximális összeget, mintegy 140 millió forintot kapott a rekonstrukció befejezésére – közölte Polics József, Komló polgármestere. Ezt további mintegy ötvenmillióval fogja saját forrásból (hitelből) kiegészíteni az önkormányzat, így a vásárcsarnok felújításának összköltségvetése eléri a 700 millió forintot.

Polics József kiemelte, a legfontosabb, hogy az eredeti tervekben szereplő teljes műszaki tartalom megvalósul, nem kellett semmit kihúzni a listából. Hozzátéve, hogy a kivitelező időarányosan jól halad, bár a májusi esők miatt a külső munkavégzés nem volt egyszerű. A létesítmény műszaki átadását októberre tervezik, az adventi hetekben pedig az árusok és a vásárlók is visszatérhetnek az addigra teljesen megújuló csarnokba, amelyben a fejlesztés során kicserélik a nyílászárókat, az épületgépészeti elemeket, hőszigetelik a tetőt, a falakat, az épület akadálymentessé válik, több és korszerűbb elárusítóstand kap benne helyet és nagyobb parkoló is épül hozzá.

Ősz elején nyithat meg a szászi piac

Múlt héten Szászváron is megkezdődött az új piac építése – mint ismeretes, a fejlesztésre sikeres pályázatával közel 78 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként. A szabadtéri árusítóhelyek mellett egy pecsenyézővel, kávézóval rendelkező fedett eladóteret is kialakítanak, valamint piacfelügyelői iroda, kiszolgálóhelyiségek, parkolók és bicikli­tárolók is helyet kapnak. Cél, hogy a szászvári és környékbeli kézművesek helyben tudják értékesíteni portékáikat, és a vevőknek se kelljen utazgatniuk. A piac várhatóan szeptemberben nyitja meg kapuit.