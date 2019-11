Drágult a zöldség és a gyümölcs is a piacokon

A mostani összeállításunkban az egyes termékek árait hasonlítottunk össze az egy évvel korábbival.

A tojást tavaly novemberben 30 forint körül árulták, ami most közel tíz forinttal drágult. Egyes elemzések szerint az elkövetkező években további drágulásra számíthatunk, és nem csak az ünnepek előtti időszakban.

A dióbél tavaly 2500 forint körül mozgott – már akkor is drágának tűnt ez az ár –, azonban most a piacon 3200-3400 forintért árulják, az egész dióért 800 forintot kell fizetni. Jelentősen emelkedett a fokhagyma ára is az elmúlt hetekben, 100-200 forinttal, kisebb drágulást a többi zöldségnél is tapasztalhatunk, volt ami tíz-húsz forinttal nőt. A déligyümölcsök ára a 2018-as novemberi árakhoz viszonyítva 200-300 forinttal emelkedett, például a kivi tavaly 500 forintba került, most már ezer felé kúszott az ára, de többet kell fizetni a citromért, mandarinért és a banánért is.