Dudahangtól zeng a kereszteződés a hatos úton

A hét elején megváltozott a forgalmi rend Pécsen, a 6-os főút és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében.

A 6-os útról (Uránváros felől) már nem lehet balra, a Bajcsy-Zsilinszky utcára kanyarodni, valamint a főút jobb szélső sávjából már nem lehet egyenesen továbbhaladni, csak jobbra kanyarodni. A helyzetet tovább rontja, hogy a jobb szélső sáv mellett telezöldet mutat a jelzőlámpa, ez is megtévesztő lehet sokaknak. Olvasóink hívták fel szerkesztőségünk figyelmét erre, mint mondták nagy a fejetlenség, sokan a régi rend szerint közlekednek mintegy megszokásból, és nem tartják be az új szabályokat. Sokak szerint a kereszteződés időzített bomba, csak a szerencsén múlott, hogy eddig még nem történt itt baleset.

A területre mi is ellátogatunk, alig voltunk ott egy perce, máris láttunk szabálytalankodókat. Szinte minden zöld jelzésnél hibázott valaki, és a régi rend szerint közlekedett. Erre természetesen dudálva reagált a többi járművezető. A helyszínen egy férfitől, aki reggel óta figyelemmel követi a helyzetet azt is megtudtuk, hogy esetenként még a rendőr – és az oktatóautó is elhibázza a besorolást. Mint mondta, a legtöbb szabálytalanság reggel 8 és 9 között történik, amikor a kamionok beállnak. Ilyenkor csak dudaszó és fékcsikorgás hallatszik.

Kérdésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt válaszolta, hogy a megváltozott rend egy önkormányzati projekthez kapcsolódik. Ezt közleményben erősítette meg a városháza is, a belváros közlekedését érintő projekt több lépcsőben valósul meg, arra szólítanak, hogy ne rutinból közlekedjünk ezeken az utcákon.