Dugulástól védjük a csatornarendszert

Mivel az utóbbi időben többen vagyunk otthon, gyakrabban mosunk kezet és sűrűbben takarítunk, azt gondolhatnánk, hogy ezzel együtt megnőtt a vízfogyasztás is. A Tettye Forrásház adatai szerint azonban épp az ellenkezője történt, kis mértékben csökkent a felhasználás.

Ez azért lehet, mert az egyetemisták közül sokan elhagyták Pécset, a vendéglátóhelyek korlátozottabban működnek, nincsenek turisták. A helyes csatornahasználatra viszont ügyelni kell, hiszen most különösen fontos, hogy ne legyen zavar a szennyvízelvezetésben.

– A legnagyobb problémát a nedvestörlők, és egyéb higiéniai termékek jelentik, amelyek nem foszlanak szét elég gyorsan a csatornában, így komoly problémát okozhatnak – áll a szolgáltató közleményében. – Ezekből a fertőtlenítő, tisztító kendőkből most még többet használunk a háztartásokban, ezért figyeljünk, hogy ne kerüljenek rossz helyre. Hozzátették, hogy a lefolyóba öntött konyhai zsiradék, olaj is sokat árt a rendszernek, a cső falára rakódva leszűkíti a vezetéket.

Emellett az élelmiszer-hulladékot se bízzuk a szennyvízhálózat gondjára, úgy mint a vízben nem oldódó, ellenálló szemeteket, fém- és műanyag-, vagy vegyipari hulladékot. A hibák száma eddig nem ugrott meg, de a tapasztalatok alapján nagyobb fokú a vezetékek zsírosodása, és a szálas anyag mennyisége is nő. Mivel a vírus elleni védekezésnek a tiszta, egészséges ivóvíz az egyik eszköze, a szolgáltató szakemberei most is minden eszközükkel a folyamatos és biztonságos ellátáson dolgoznak, így az esténként felhangzó taps nekik is szólhat.