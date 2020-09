Dűlők közt futva csodáltuk az elénk táruló panorámát

A sportról és a jó borokról szólt a hétvége Palkonyán, ahol hatodik alkalommal rendezték meg a dűlőfutást. Több mint kétszázan álltak rajthoz a különböző tá­vokon, az indulók között lapunk munkatársa is ott volt.

Kellemes idő, jó borok, gyönyörű tájak – ennél többet nem is kívánhatna egy futó, és a szombati, VI. Palkonyai Dűlőfutáson pont ez várt a versenyzőkre. Egy ilyen lehetőséget mi sem hagyhattunk ki, és ha már beneveztünk, akkor a leghosszabb, 21 és fél kilométeres távot vállaltuk be 49 társunkkal együtt. A legtöbben – majdnem 120-an – egyébként 11 kilométert futottak, nagyjából ötvenen pedig a 4 és fél kilométeres útvonalon próbálkoztak.

Igaz, hogy a távok különbözők voltak, de annyiban hasonlítottak, hogy mindegyik csodás, de igen nehéz terepen vitt végig. Földutakon kanyarogva futottunk fel és le egyik dombról a másikra, közben vágyakozva nézhettük a tőkéken mosolygó, érett szőlőfürtöket, vagy elmerülhettünk az elénk táruló panorámában. A nagy szintkülönbségek miatt kellett a pihenő, és nem egyszer bele is sétáltunk az emelkedős szakaszokba, de nem siettünk sehova, igazi örömfutásként éltük meg ezt az eseményt. Sőt, volt aki inkább egy kirándulásnak fogta fel a versenyt, és szépen komótosan, hol futva, de inkább gyalogolva tette meg a csaknem 21 kilométert.

A frissítőpontok valóban igazi felüdülést jelentettek a melegben, volt ott minden, csoki, cukor és persze frissen szedett szőlő is, a helyi borászatok pedig a hideg víz mellett fröccsöt is kínáltak. Utóbbiból tényleg csak a nagyon bátrak ittak, mert bármilyen finom volt, a félmaratonnál a víz mégiscsak jobban esett. Gondoltuk, hogy majd a célban iszunk egy pohárral a sikeres teljesítést megünnepelve, de ahhoz jobban kellett volna igyekezni, hogy nekünk is jusson.

A palkonyai pincék viszont nyitva voltak sötétedésig, az ott kínált ételeket és italokat a Dip Trio koncertje közben élvezhettük. Szerencsénket a tombolasorsoláson próbálhattuk ki, érdemes volt rá várni, mert hosszú évek óta most nyertünk először. Nem is akármit, egy praktikus kis kulacsot, ami a sok előnye mellett kék színében pont passzolt is a hajunkhoz.