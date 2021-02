Duplacsavaros képmutatás Tóth Bertalan csokos házvásárlásában

Tóth Bertalan 10 millió forintnyi csokos támogatásból vásárolt házát is rejtő villapark előtt tartott sajtótájékoztatót Barkóczi Csaba fideszes képviselő csütörtökön. A politikus elmondta, a Magyar Szocialista Párt pécsi kötődésű elnöke egy duplacsavaros képmutatást mutatott be az ország lakosságának.

– Tóth Bertalan és pártja több ízben kampányolt a családok otthonteremtési támogatása ellen, ehhez képest ő maga is felvette a csokot, amelynek az eredményét ebben a donátusi villaparkban lévő ingatlanban láthatjuk – mondta a politikus a bejáratnál.

Egy korábbi videó a még épülő villaparkról:

A Donátusi Villapark már végéhez közeledik, a házakat 🏡 nemsokára átadjuk, az út 🛣 napokon belül kész 🤩 Ha szeretnél itt lakni, két családi ház 🏠 még mindig szabad, várja a lakóit 🙂 Posted by Castrum-Pécs on Wednesday, April 22, 2020

Hozzátette: a másik csavar a történetben az, hogy a csokból származó bevétel egy olyan céghez kerül, amelynek az egyik tulajdonosa egy volt MSZP-s parlamenti képviselő, a korábbi állampártnak a titkosszolgálati embere. A másik tulajdonosa egy ismert pécsi baloldali vállalkozó, aki tavaly különböző, Orbán Viktor kormányfőt személyében támadó transzparenseket helyezett ki az általa menedzselt építkezésekre – többek között a szóban forgó villaparkra is. De most Tóth Bertalan által ők is részesülhettek csok által nyújtott lehetőségből.

Egy neve elhallgatását kérő szomszéd egyébként azt is mondta a helyszínen, hogy fűtött út is vezet a villaparkban, de csak Tóth házáig. Érdekesség, hogy az említett cég kisteherautója is behajtott a sajtótájékoztató előtt a villanegyedbe. Az Ingatlanbazár.hu-n nagyjából egy 140-160 négyzetméteres újépítésű mecsekoldali pécsi házat 70-90 millió között kínálnak eladásra.