Eddigi iskolájuktól vesznek búcsút a nyolcadikos diákok

Nagy volt a sürgés-forgás péntek reggel Pécsen a Mezőszél Utcai Általános Iskolában, ballagásra készültek az intézményben. A folyosókat, lépcsőket virágokkal és borostyánlevéllel díszítették fel, a tantermekben pedig egy-egy szál rózsa várta a végzősöket a padjukon. A gyerekek ünneplőben, a szülők pedig virágcsokrokkal a kezükben várták a tanévzárót.

A legnagyobb gondot a meleg okozta, az ünnepséget az udvaron tartották, de a kánikulában nem volt könnyű végigállni a műsort. Ezen persze próbáltak segíteni, a kicsik árnyékba húzódtak, és párnákat, plédeket is vihettek magukkal, hogy leülhessenek az ünnepség alatt. A nagyobbak pedig színes ernyőkkel védhették magukat a nap ellen.

A ballagáson természetesen a búcsúzó osztályoké volt a főszerep, de nagy nap ez a hetedikesnek is, hiszen ilyenkor arra készülnek, hogy jövőre ők lesznek a legnagyobbak. A Mezőszélben hagyományosan ezt úgy szimbolizálják, hogy a ballagáson a nyolcadikosok ülnek, majd az ünnepség végén átadják a helyüket az alattuk lévő osztályoknak.

A végzősöket is megkérdeztük, hogyan érzik magukat ezen a különleges napon. Egyikük azt válaszolta, nem is tudja felfogni igazán, hogy már ballagnak. Egy másik fiatal pedig azt mondta, nagyon rossz érzés, hogy nyolc évig jártak az iskolába, és ennek egy pillanat alatt vége lett.

A megye legtöbb iskolájában pénteken tartották a tanévzárót és a ballagást, de vannak olyan helyek, ahol csak szombaton tesznek végleg pontot az idei tanév végére. Aztán végre megkezdődik a vakáció, a két és fél hónapos szünet, hogy a fiatalok kipihenhessék az elmúlt időszakot, és frissen vágjanak majd bele a következő tanévbe.

Pihenéssel, utazással telik a nyár

A ballagás után sok tanuló a családjával töltötte a napot, velük együtt ünnepelték, hogy befejezték általános iskolai tanulmányaikat. A legtöbben étterembe mentek ebédelni vagy vacsorázni. A virágcsokrok mellett a legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon, az ékszer és a készpénz volt. Sokan a tanárokra is gondoltak, és nekik is kedveskedtek meglepetéssel.

A nyarat a megkérdezett nyolcadikosok pihenéssel töltik, készülnek már a nyaralásra a családdal és a bulikra a barátokkal. Azt is tervezik, hogy a következő hetekben még találkozni fognak a régi osztállyal és a leendő középiskolai társakkal is, hogy kicsit összerázódjanak a tanév kezdete előtt.

A kisebbek is pihenéssel töltik a nyarat, van, ahol a jövő héten retró tábor lesz, az első, második és harmadik osztályosokat várják ide, akiknek izgalmas feladatokkal készülnek. Sok iskolában pedig a Balatonhoz is szerveznek egyhetes táborokat, amelyeket minden résztvevő nagyon vár már.