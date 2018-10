Egész életre szólhat az iskolaválasztás

A megfelelő középiskola választása talán az egyik legnagyobb dilemma, amellyel a nyolcadikos tanulók és szüleik ebben az időszakban küzdenek. A döntést megkönnyítik a nyílt napok, melyeket ezekben a hetekben tartanak szinte minden intézményben.

Alig néhány hónap alatt fontos, sőt akár egész életre szóló döntést kell meghozniuk a továbbtanulás előtt álló kiskamasz diákoknak és szüleiknek. A középiskola-választék Baranya megyében nagy, de vajon milyen szempontok figyelembevételével célszerű kiválasztani a megfelelő iskolát?

Ha a család kiválasztotta a gyermek számára a tudásának és képességeinek megfelelő iskolatípust, érdemes összeállítani a lehetséges intézmények listáját. Ebben segítségükre lehet az Oktatási Hivatal oldalán megtalálható kereső, melyben város, fenntartó és iskolatípus alapján is lehet böngészni, az intézmények adatlapján pedig meg lehet nézni az alapinformációkat. Ha kiválasztottuk gyermekünknek a számításba jöhető iskolákat, az intézmények nyílt napján többletinformációkat szerezhetünk, amelyek segíthetnek a döntésben.

A pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban már reggel nyolckor nagy volt a tumultus. A legtöbb diák barátokkal, osztálytársakkal érkezett a szerdai nyílt napra, de olyan is volt akit a szülei kísértek el, jelenlétükkel is támogatva gyermeküket. A megjelent családtagok szerint érdemes az iskola profilja, az oktatás színvonala és az elengedhetetlen nyelvi képzés minősége alapján választani. A különböző rangsorok áttanulmányozása mellett az intézmények honlapját és a pedagógiai programokat sem árt megnézni. A lehetséges opciókat pedig érdemes személyesen is felkeresni és utána minden szempont figyelembevételével közösen dönteni.

Sáfrány Rebeka: – Nagyon tetszik a spanyol nyelv és szeretem az irodalmat is. Így mindenképp olyan iskolát szeretnék választani ahol ezeket – akár együttesen is – tanulhatom. Véleményem szerint azért fontos, hogy a gyerekek olyan intézménybe járjanak ami a képességeiknek megfelelő, mert így önmagukat is jobban megismerhetik. Így a jövőben is eredményesebbek lehetnek.

Szurofka Máron: – Három éve, nyolcadikban bajban voltam, nem volt ötletem, hogy melyik középiskolába menjek tovább. Majd végiggondoltam, hogy a mai világban a nyelvtanulás elengedhetetlen, így olyan iskolát választottam, ahol magas szintű a nyelvi képzés. A szüleim nem befolyásoltak, teljes mértékben a saját választásom volt az intézmény, úgy gondolom jól döntöttem.

Nagy-Mélykuti Ildikó: – Három gyermekem közül kettő már egyetemre jár, a legkisebb idén tizedik osztályos. A nagyok is spanyol két tannyelvű képzésre jártak, most a kicsi is ezt tanulja. Szerintem abban tud a gyerek igazán kiteljesedni, ami az adottságainak a legmegfelelőbb. Akkor tud jól teljesíteni egy diák, ha szeret iskolába járni, és ha olyasmit tanul amit tényleg kedvel.