Egy kicsit egészségtelen a levegő Pécsen

Közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz Páva Zsolt polgármester a Pécsen tapasztalható szálló por mennyiségével kapcsolatban. A dokumentum alább teljes terjedelmében olvasható.

Dr. Páva Zsolt polgármester közleménye:

„Tisztelt pécsiek!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a jelenlegi légköri állapot a gépjárművek, lakossági vegyes tüzelésű berendezések és egyéb kibocsátók által levegőbe juttatott légszennyező anyagok feldúsulásának kedvez, ami Pécsen is a szállópor koncentráció egészségügyi határérték feletti szintre emelkedéséhez vezetett.

A szállópor egészségügyi hatásai a következők: A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. Veszélyeztetettek a légúti betegségben, illetve keringési betegségben szenvedők, idősek és a gyermekek. Javasoljuk, hogy ők kerüljék a szabadban való tartózkodást, aktív testmozgást, illetve a szellőztetést.

A légszennyezettség további romlását elkerülendő kérjük, kerüljék a személygépjárművek (főként diesel üzeműek) használatát, utazzanak tömegközlekedéssel vagy gyalogosan. Kerüljék a szénnel, illetve a fával történő tüzelést, alkalmazzanak gázt vagy villamos energiát a fűtésre!

A kerti hulladék nyílttéri égetésére jelenleg a város teljes területén tilalom van életben. Ezért a levegőszennyezettség javulása, valamint az esetlegesen kiszabandó bírságok elkerülése érdekében kérünk minden pécsi polgárt, hogy tartózkodjon a zöld hulladékának elégetésétől.

A levegőminőség aktuális adatai a http://levegominoseg.hu/automata-merohalozat weblapon elérhetőek.

Felhívom a pécsi polgárok figyelmét, hogy a következő napokban az OMSZ a levegőminőség alakulását a következők szerint prognosztizálja:

Szombaton keleten kevés, a Dunántúlon több napsütés várható, jellemzően közepesen vagy erősen felhős lesz az égbolt. Napközben csapadék kialakulásának kicsi a valószínűsége. Az északnyugati szél a nap első felében még gyenge marad, de a délutáni óráktól kezdve megélénkülhet egy átvonuló hidegfront hatására. Az éjszaka folyamán kisebb mennyiségű csapadék is hullhat. A szél vasárnap is élénk marad, sőt a Dunántúl nyugati felén és az északkeleti országrészben meg is erősödhet, majd előreláthatóan a hétfői nap folyamán mindenütt mérséklődik. Mindezek hatására szombaton délután várhatóan javulásnak indul a levegő minősége, de még a PM10 koncentrációja elérheti az egészségügyi határértéket.

Kedd-szerda éjszakára egy markánsabb hidegfront érkezése körvonalazódik, melynek hatására akár viharossá is fokozódhat a szél. A front átvonultával a levegő minősége jelentős javulásnak indul.

A lakosságtól származó fűtési eredetű szállópor csökkentése érdekében az alábbi linken elérhető tanácsok betartását javasoljuk:

http://www.pecs.hu/tartalmak/Tanacsok_a_levegominoseg_javitasa_erdekeben

A levegőminőség javításában az Önök aktív közreműködése nélkül nem lehet számottevő javulást elérni. Ezért kérem, hogy a fenti tájékoztatásokban szereplő javaslatok alkalmazásával mindannyiunk érdekében segítsék a munkánkat„.

Tisztelettel:

Dr. Páva Zsolt polgármester