Égetéssel irthatók csak a kártevők

Nem lehet mindent komposztálni – olvashattuk a véleményt a minap a Postabontásban. Az írás minden sorával egyetértek, ráadásul nemcsak a problémát veti fel, hanem egyúttal a megoldásra is jó javaslatot tesz, írta olvasónk.

A kertben keletkezett hulladékok kezelésének a kérdése sokkal bonyolultabb annál, mint hogy kijelentjük: mostantól kezdve nem égetünk, hanem komposztálunk.

Éppen az olvasói levélben is említett rovar- és gombakártevők miatt is, amelyek biztonsággal csak égetéssel irthatók. A poloska például nemcsak a kertekben okoz bosszúságot, hanem a panelben is, ha elszaporodik. Mi a helyzet ott, ahol nincs zöldjárat?

Egyébként pedig lehet normálisan is égetni a leveleket, a nyesedéket stb. Ha teljesen száraz anyagot égetünk, szinte nem is látszik a füstje. Meg kell szárítani az égetésre szánt zöldhulladékot a napon, és csak aztán elégetni. Visszatérve a DN január 21-i számának Postabontás rovatában megjelent írásra, a kezdő, vagy amatőr kerttulajdonosok is sokat tanulhatnak belőle.

Gratulálok a szerzőnek!

B. V.