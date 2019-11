Égetni tilos: más megoldás kell az eltüntetésre

Az elmúlt hetekben, ha még a nappali hőmérséklet szerint nem is érzékeltük, a nyár búcsúzni kezdett a természetben is, a fákról lehullott levelek pedig itt-ott már bokáig érnek. Olvasónk arról érdeklődött, hogyan tud megszabadulni a zöldhulladéktól, és hogy a közterületek mikor tisztulnak meg.

Több vidéki városban már első körben elszállították a lakók ingatlanjain felhalmozódott zöldhulladékot. A Dél-Kom Nonprofit Kft. a honlapján ad tájékoztatást a települések hulladékszállításáról, egy-két városban már az év utolsó zöldhulladék-szállítása is megtörtént. A szolgáltató akkor végzi el szállítást, ha az ágnyesedékeket kévébe kötegelve, a fűkaszálékot és a falombot pedig műanyag zsákba helyezve a szállítási napon reggel 6 óráig kiteszik a lakók az út mellé.

Fontos tudni, hogy bár több községben is az a gyakorlat, hogy a közmunkások takarítják a házak előtti területet is, a megyeszékhelyen az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá az ingatlan és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia. Mivel az idén szigorított önkormányzati rendelet szerint a város közigazgatási területének belterületi ingatlanain tilos a kerti hulladék égetése és a külterületi ingatlanokon is csak a katasztrófavédelemtől előzetesen beszerzett engedély birtokában van erre lehetőség, így a lakók a közszolgáltató által működtetett zöldjáratok, vagy a városban található hulladékudvarok igénybevételével, vagy házi komposztálással tudnak megszabadulni az ősszel megnövekedett zöldhulladéktól. A hulladékudvarok nyitvatartási rendje a Dél-Kom honlapján elérhető, ahol a beszállítható limiteket is feltüntetik.

Már takarítanak a közterületeken a Biokom munkatársai

A közterületeken található, fákról lehullott lomb összegyűjtése és elszállítása a Biokom Nonprofit Kft. feladata. A szolgáltató a lombgyűjtési munkákat a lombhullással kezdődően minden városrészben megkezdte.– A több mint 3,3 millió négyzetméter felület lombgyűjtése az ősz kiemelt, legnagyobb volumenű feladata, mely egyes közterületeken visszatérő feladatot jelent. Ilyen területek elsősorban a platánfákkal borított utcák, terek, mert ezen fák lombhullása elhúzódó, az utolsó levelek a tavaszi rügyfakadással esnek le a fákról. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően karácsonyig majd minden kezelésünkben lévő közterületen tervezzük elvégezni a lomb egyszeri legyűjtését és elszállítását – tájékoztatott a Biokom.