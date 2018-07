Egy amerikainak a legsúlyosabb büntetés, ha nem mehet iskolába

Az amerikai oktatási rendszer merőben eltér az itthonitól, mind módszertanilag, mind szabályai szerint – erről beszélgettünk az egyik pécsi szakközépiskola tanárával, Alexovics Ingriddel.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Mely programnak köszönheti, hogy kint taníthatott?

– Ez egy Magyarországon 20 éve jelen lévő program, a Fullbright. Egy amerikai szenátor alapította, aki igyekszik az USA és a többi ország közti kulturális és tudományos kapcsolatokat fejleszteni. Volt egy tanárcsere része is, így egy ösztöndíj keretében lehetett egy évet kint tölteni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Pontosan hol és mit tanított?

– Atlantic City-ben tanítottam angolt, mint második idegen nyelvet az Amerikába érkező bevándorlóknak.

– Miben tér el legfőképp az ottani rendszer az ittenitől?

– Egészen más a diákok és a tanárok hozzáállása az önálló munkához. Az például teljesen elképzelhetetlen, hogy puskázzanak, vagy plagizáljanak, s ne a saját munkájukat adják be. A hiányzáshoz való hozzáállás is más. A diáknak, aki egy tanévben tizenegy napnál többet hiányzik, kötelessége nyári iskolába járni. Nekik az egyik legsúlyosabb büntetés, ha nem jöhetnek iskolába. A filmekből ismerős lehet, hogy az iskolába csak egy fémérzékelő kapun keresztül mehettek be a diákok.

– Leterheltek ott a diákok?

– Minden nap nyolc órájuk van, ebből egy óra ebédszünet. Nagyobb a szabadságuk abban, hogy mit tanulnak – van egy alap struktúra, de ezen felül ők döntenek, hogy mit tanulnának. A választás szabadsága abban mutatkozik meg, hogy aki ügyesebb, az magasabb szintű órákat vesz fel, aki kevésbé fejlett, az a főzést és egyéb hasonló órákat. Így a terhelés egy részét a diákok maguknak választják meg. Érdekesség, hogy az órarendjük mindennap ugyanaz.

– Mikorra és meddig kell ott lenniük az iskolában? Milyen hosszú egy tanóra?

– Az oktatás reggel hét negyvenkor kezdődik, és fél háromkor ér véget. Egy tanóra 50 és 53 perc közé tehető, ami megszokhatatlan volt számomra, mert én a 45 perces órákhoz vagyok szokva.

– Milyen a tanár-diák viszony?

– Sokkal hivatalosabb, mint Magyarországon. Ott a tanári státusz sokkal magasabb szintet képvisel. A viszony távolságtartó és szigorúbb. Nálunk sokkal személyesebb, ez az Államokban elképzelhetetlen, és nem is tanácsos. A szeretet közösség ott is megvan, csak a kifejezési formája más.

– Milyenek az ottani sportolási, kikapcsolódási lehetőségek?

– A sportban nagy a különbség. Ott az iskolához tartozik uszoda, amerikaifoci-pálya, konditerem, teniszpálya. Ezek mind ingyenesek. Ingyenes kirándulások is voltak. Ez hatalmas lehetőség azok számára, akik nem jutnak el sehova a családi hátterük miatt.

– Tapasztalt kiközösítést?

– Ez a mi országunkban sokkal jobban jelen van, hiszen mi nem nagyon találkozunk más nemzetiségekkel. Nehéz megtanulni ezt a fajta elfogadást, ami ott van. Amerikában nagyon régóta sok náció él együtt. Náluk az, hogy valakit kiközösítsenek a faji hovatartozása, bőrszíne alapján, hasonlóképpen elfogadhatatlan, mint a plagizálás, puskázás.

– Hogy érezte magát abban a közegben?

– Minden segítséget megkaptam, hogy beilleszkedjek. Beszélek angolul, volt hol laknom, voltak barátaim, szomszédaim, akikhez fordulhattam. Nehézségekkel is szembe kellett néznem, az egy más kultúra, ahol idegenként kellett boldogulni.