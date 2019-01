Egy életre is szólhat a mostani választás

Szinte valóságos iparág épült a középiskolai felvételire, Baranya megyében is előkészítőket hirdettek a középiskolák, oktatási centrumok, és persze a magántanárok.

A központi írásbeli felvételit kicsit több mint két hét múlva, január 19-én délelőtt 10 órától órától írják a diákok magyarból és matematikából. Sokan felvételi előkészítőkkel mentek biztosra, több tucat intézmény indított tanfolyamot, de lehet találni felkészítőt akár online kurzus formájában is.

A legtöbb előkészítő 10-12 hetes, ezek egy része az írásbeli felvételiig tart, de olyan is akad, amit az intézmények a szóbeli elbeszéléséig hirdetnek meg. A hagyományos tanfolyamokat általában szombatonként tartják, az online kurzusokon persze nincs ilyen kötöttség. A gimnáziumok felkészítői általában ingyenesek, és ezek a diákok számára több szempontból is jövedelmezőek lehetnek. Egyrészről sok középiskolában előnyben részesítik a felvételkor azokat a tanulókat, akik az ő intézményükben jártak előkészítőre, másrészt a több hetes képzés alatt a diák már megismeri jövőbeni iskoláját, barátságot köthet majdani osztálytársaival.

Aki tehát most döntene úgy, hogy szeretne némi pluszgyakorlást, már nehezen tud bekapcsolódni – a magántanárok és egy-két oktatási centrum viszont még most is kínál gyors felkészítést.

Az árak magántanáronként, és vett órák számának függvényében változnak, tantárgyanként átlagosan 15–25 ezer forint körül alakul egy sorozat. Az online kurzusok és az oktatási központok órái ennél jóval drágábbak is lehetnek, lehet találni 40-50 ezer forintosat is.

Ötszörös is lehet a túljelentkezés

A megye vezető gimnáziumaiban többszörös a túljelentkezés, van olyan iskola, ahová három-ötször annyian jelentkeznek, mint ahány férőhely van, így jól megfontolt döntést kell hozni a továbbtanulást illetően.

A középiskolák hivatalos oldalát is érdemes átnézni, a legtöbb intézmény ugyanis nemcsak az alapinformációkat, hanem a pedagógiai munka hatékonyságáról árulkodó adatokat is közzéteszi. Például a kompetenciamérések eredményét, az egyetemen továbbtanulók arányát, és versenyeredményeket is. A felvételi eljárással kapcsolatos friss információkról az Oktatási Hivatal oldalán (oktatas.hu), vagy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és iparkamara honlapján (palyavalasztasbaranya.hu) tájékozódhatunk.

Egyetemisták is mentorálják őket

A következő tanévtől kezdve újabb lehetőség nyílik a baranyai nehéz körülmények között élő általános iskolások számára. Ugyanis négy megye ötven településén indul el a társadalmi felzárkózást és érzékenyítést célzó Tanítsunk Magyarországért! program – mondta el a közelmúltban György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára.

A program 2019 szeptemberében indul Baranya, Szabolcs, Hajdú-Bihar és Borsod megyékben. A célja a kistelepülésen élő kisdiákok támogatása tanulmányaik elvégzéséhez, valamint az, hogy felkészítsék őket a 8. osztály utáni életre. A 7. és 8. osztályosokat egyetemisták készítik majd fel, de középiskolások is bekapcsolódhatnak a programba mentorként.

