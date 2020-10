Egy évre bezárják a pécsi vásárcsarnokot

Egy évre biztosan bezárják a vásárcsarnokot, pedig korábban még úgy tervezték, hogy erre nem lesz szükség. Sem az árusok, sem a Pécsi Vagyonhasznosító nem tudja még, hogy milyen átmeneti helyre költöznek majd az árusok addig, amíg elkészül az új létesítmény – egyelőre a helyet keresik.

Az immár egy éve regnáló Péterffy Attila polgármester nevével fémjelzett pécsi városvezetés csak idén nyáron indította el az új vásárcsarnok építését, miután csak akkor döntöttek arról, hogy biztosítják azt a plusz forrást a csarnok építésére – egyébként a kormány meg is adja ezt a pénzt a városnak –, amivel többe kerül az építkezés a közbeszerzési ajánlat alapján. A munkát 2022 decemberig kell befejezni.

A minap a témában megtartott közmeghallgatáson elhangzott, hogy a vásárcsarnokot egy évre be is kell majd zárni jövő nyártól, az új létesítmény felhúzásával párhuzamosan ugyanis a régiből szolgáltatóközpontot alakítanak ki, viszont ezt is 2022 végéig be kellene fejezni azért, hogy az erre kapott 800 milliós pályázati forrás ne vesszen el.

Az egyébként teljes érdektelenségbe fulladt Péterffy-féle fórumon emiatt az egyik, régóta a vásárcsarnokban árusító bérlő úgy fogalmazott, hogy „szembeköpték” őket, mert korábban, az előző városvezetés idején nem arról volt szó, hogy az építkezés miatt be kell majd zárni a régi csarnokot és létbizonytalanságba taszítanak rengeteg embert, ha átmeneti helyre kényszerülnek.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. új vezérigazgatója, Szabó Szilárd olyan prezentációt mutatott be, amelyen hatalmas kérdőjeleket rajzolt fel a lehetséges átmeneti helyszín kapcsán, mondván még keresik a megfelelőt több szempontot mérlegelve.

Szintén meglepetésként érzékelték a jelenlévők azt a szándékot is, hogy a városvezetés liciteljárást akar szervezni az új csarnokba beköltözőknek, vagyis ahogy a polgármester mondta, „versenyhelyzetben kell megmérkőzniük a jelentkező árusoknak”.

A bérlők viszont azért tarthatnak ettől a lépéstől, mert szerintük egyáltalán nem biztos az, hogy a régiek is átkerülhetnek az újabb létesítménybe, az előző városvezetés pedig ezt garantálta volna.

Egyelőre most azt ígérték meg, hogy tárgyalnak a bérlőkkel is, Péterffy Attila szerint azon dolgoznak, hogy mind az új, mind a régi árusoknak megfelelő liciteljárást dolgozzanak ki, de nincsenek abban a helyzetben, hogy „piaci árusítóhelyeket osztogassanak”. Később Szabó Szilárd még azt is hozzátette, hogy egyedileg szeretnének egyeztetni.