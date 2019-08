„Egy fess pesti estét” tölthetnek a pécsiek Kamarás Ivánnal

Születésnapja alkalmából édesanyját, Uhrik Dóra táncművészt köszöntötte tegnap Kamarás Iván Pécsett.

A színész a villámlátogatása alatt lapunkra is szakított időt. Igaz, most csak rövid látogatást tett a szülővárosában, azonban a pécsieknek nem kell sokat várni a következő találkozásig, hiszen Kamarás Iván szeptember 6-án az E78-ban mutatja be koncert-estjét „Egy fess pesti este” címmel.

A színész elmondta, az előadásaira a legfiatalabb korosztálytól az idősekig mindenkitől jó visszajelzéseket kapott, hiszen mindenki szereti a felcsendülő nagy magyar slágereket.

– A magyar filmgyártás aranykorából rengeteg ismerősen felcsendülő örökzöld dalt játszunk. Egy kicsit mai tónusban, igazi mai gipsy-swinges stílusban, leginkább a Budapest Bar hangulatát idézően. Az eredeti szerzeményeket egy kicsit leporolva, mai köntösbe öltöztetve hallgathatja meg a közönség, de mégis eredeti fényükben ragyogva – mondta Kamarás Iván. A koncert-esten a dalok között egy-két háttértörténetet, kulisszatitkot is megismerhetünk, de olyan történetek, anekdoták is napvilágra kerülnek a színészekről, amelyeket még soha nem hallottunk előtte, eddig csak a színészbüfék féltve őrzött titkai voltak.

Kamarás Iván elárulta, sok munkával telt a nyár, két sorozatban és egy nagyjátékfilmben forgatott, nagyon sok koncertet adott, a saját előadások mellett a Füred Dixieland Band vendégeként is fellépett, és a pécsi est előtt is még a Budafok Big Banddal zenél együtt. Az elmúlt hónapban többször és több verzióban mutatta be a Frank Sinatrát és kortársait megidéző „Idegenek az éjszakában” című koncert-estjét is, és az Egy fess pesti este is az ország számos pontján felcsendült a Budapesti Nyári Fesztivál után.

– A pécsi előadás méltó zárása lesz a nyári koncert-esteknek. Munkából nincs hiány, forgatok, és készülök két feladatra, amelyekről még nem beszélhetek, de már tanulom gőzerővel – mondta a színész.