Egy helyen mutatták be a környék értékeit

Első alkalommal rendezték meg Drávaszabolcson a Helyi Értékek Fesztiválját. A szervezők szerint a várakozásokat felülmúltan sikerült, amely alapot adhat a következő időszakra nézve.

Hét település – Alsószentmárton, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Gordisa, Ipacsfa, Kovácshida és Matty – értékeit mutatták be szombaton, az első alkalommal megrendezett Helyi Értékek Fesztiválján. A drávaszabolcsi önkormányzat által nyert – „A helyi identitás és kohézió erősítésére Drávaszabolcson és környékén” címmel indított – hét települést bevonó pályázati projektjének keretén belül több program is támogatást kap. Olyan új kezdeményezések létrejöttét teszi lehetővé, mint a hétvégi Helyi Értékek Fesztiválja.

– A projekt három éve alatt mindegyik településnek több programot is meg kell valósítania, emellett pedig kiemelt cél a helyi értékek feltárása is. Felkutattuk mindegyik településen azokat az embereket, közösségépítőket, akik meg tudják mozgatni a lakókat, majd az ő bevonásukkal, együttesen kerestük fel a helyi alkotókat, kulturális csoportokat és szerveztük meg a fesztivált – mondta Ambach Ágnes, a projekt szakmai vezetője. A program lehetőséget adott arra, hogy a településeken élő helyi termelők, kézművesek, iparművészek, alkotók és kulturális csoportok bemutatkozzanak egymásnak.

Az ifjúsági parkban a kitelepülők között volt egyebek mellett fazekas, kosárfonó, rongyszőnyeg készítő, festő, de volt, aki a rajzait, keresztszemes munkáit, vagy más a hímzett vagy a horgolt terítőit mutatta be. A helyi termelők többek között mézet, füstölt árut, kecskesajtot, szörpöket savanyúságot és más finomságokat kínáltak a standjuk mögül, az alsószentmártoni asszonyok pedig cigány lecsót főztek és punyát készítettek a fesztiválozóknak. A színpadon népdalénekesek, néptáncosok és zenészek váltották egymást, illetve sportegyesületek is bemutatókkal készültek. Különleges volt és rendkívül sokak érdeklődését felkeltette a Tonte-Do Shotokan Karate Sportegyesület bemutatója is.