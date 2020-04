Egy-két ember lézeng csak a vonatokon, autóbuszokon

A járványhelyzet miatt csökkent az utasforgalma a Magyar Államvasutaknak (MÁV) és a Volánbusz Zrt-nek. Országos viszonylatban a vasúttársaságnál az InterCity utasforgalma kilencven százalékkal, a busztársaságnál nyolcvan százalékkal esett vissza.

A koronavírus-járvány miatt a magyar kormány több védelmi intézkedést vezetett be. Többek között bezáratta az iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, közintézményeket, mozikat, színházakat. Az éttermek csak elvitelre adhatják ki az ételeket és az üzletek nyitvatartását is szabályozták, délután három órától csak az élelmiszerboltok, drogériák, patikák és a dohányboltok lehettek nyitva. A magyar kormány kérte az állampolgárokat, hogy csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlanul szükséges. A MÁV-tól és a Volánbusz-tól kapott válaszok alapján látható, az emberek jogkövetőek, alig utazik valaki vonattal vagy autóbusszal.

A járványhelyzet okozta változásokhoz alkalmazkodva a MÁV március harmincadika óta tanszüneti menetrend szerint indítja a vonatokat. Összességében így is mintegy 3100 szerelvény indul naponta, ezzel tudja a vasúttársaság biztosítani az operatív törzzsel és a tisztifőorvossal egyeztetve a maximum harminc százalékos kihasználtságot, az utasok így tudják tartani a megfelelő védőtávolságot. A járvány miatt országos szinten az utasforgalom nyolcvan százalékkal, az InterCity utasforgalom kilencven százalékkal csökkent.

A Volánbusz Zrt. sajtóosztályától megtudtuk, hogy a járványügyi helyzet miatt eddig több mint nyolcvan százalékkal esett vissza az forgalmuk, így jelentősen csökkent a társaság jegy- és bérleteladásból származó bevétele is. A sajtóosztály közölte, hogy számszerű adatok egyelőre még nem állnak rendelkezésükre, hogy milyen kihasználtsággal működtek az egyes járatok, de lapunkkal tudatták, hogy amint elkészülnek vele, rendelkezésünkre bocsátják. Az autóbusz-társaság március 25-én szintén tanszüneti menetrend szerint indítja a buszokat.

A mobiljegyvásárlás került előtérbe az utóbbi időszakban

A jegyvásárlási szokások is megváltoztak a járványhelyzet óta. A Volánbusz Zrt. a kialakult helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében járatain készpénzmentessé tette a jegyvásárlást a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel és viszonteladójával, a Simple by OTP-vel együttműködésben. Április elejéig csaknem 70 ezer helyi és helyközi menetjegyet, távolsági kiegészítő jegyet és 30 napos bérletet vásároltak az utasok a Közlekedési Mobiljegy applikációban. A vasúttársaság is arra kérte utasait, hogy a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárlás esetén részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását.