Egy magáncég a Megyeri út mellett építene lakásokat a Pécs Plázánál

A nemzeti oldal szerint kérdés, hogy újabb lakásokra van-e szükség Pécsen, a baloldal szerint azonban a különböző cégekkel folytatott tárgyalások egyik kérdése az, hogy lehet-e „normálisan lakni Pécsen?”

Ezt ne hagyja ki! Bocsánatot kér a hazánkat lejárató riportfilmért a Deutsche Welle

Valamilyen oknál fogva a városháza irányítása alá került és lakájüzemre váltott balliberális sajtó sem verte nagydobra azt az elképzelést, amelyről a Pécsi Építési Szabályzat módosítása kapcsán tárgyaltak a képviselők keddi online konzultáción.

A baloldali városvezetés által alkotott polgármesteri indítványban ugyanis az szerepel, hogy a Megyeri út mellett, a Pécs Pláza szomszédságában fekvő közel három és fél hektáros területen majdnem 400 lakásos társasházat – valamint egy utat – szeretne felhúzni egy beruházó – ennek bekerülési költsége több mint 10 milliárd forint. A vállalkozó ehhez azt kérte az önkormányzattól, hogy a gazdasági kereskedelmi szolgáltató (Gksz) övezeti besorolás helyett „településközponti terület” kijelölést kaphassa meg a telek a fejlesztés érdekében. Az érintett területen azonban korábban egy benzinkút is működött, áll rajta egy évek óta üresen lévő autószalon és szervizépület is.

Kővári János, az ÖPE-KNDP frakció vezetője éppen ezért azt is felvetette, hogy tudomása szerint környezetvédelmi hatósági vizsgálat is folyamatban van a telekkel kapcsolatban, valamint kérdés, hogy az ingatlan tulajdonviszonyai mennyiben tisztázottak, illetve vajon miért szükséges most ezt kiemelt beruházásként kezelni?

A baloldali alpolgármester, Ruzsa Csaba arról beszélt, hogy a különböző szolgáltatóközpontokkal való tárgyalás során kiderült, hogy egyik fontos szempontjuk ezeknek a cégeknek, hogy lehet-e „lakni normálisan Pécsen, vannak-e új lakások Pécsen”.

– Ebben a tekintetben van egy szégyenfolt – fogalmazott a baloldali politikus, aki szerint a szóban forgó Megyeri úti részen egy bank és a területen korábban működő vállalkozó közötti pénzügyi vita miatt bontották el a benzinkutat is és valóban van környezetvédelmi probléma is, de a vállalkozó vállalta a környezetvédelmi problémák rendezését.

Kővári János erre válaszul azért megjegyezte, hogy az elmúlt években több mint ezer lakás épült Pécsen, nem biztos hogy újabbak építése lenne a helyes irány.

Csizmadia Péter (Fidesz) frakcióvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a választási kampányban az volt a fő baloldali mantra, hogy nem történt Pécsen semmi, de kedden éppen azért kellett tárgyalni az egyik napirendet, mert az előző városvezetés idején hozott intézkedések nyomán megtelt a Déli Ipari Park és új területeket kell bevonni a befektetők számára. Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP) képviselő azt pedzegette, hogy Pécs „távol-keleti„ részein, vagyis Vasason, Hirden és Somogyban lehetséges-e új fejlesztési területeket kijelölni.

Rengeteg új épült

A Szigeti városrészben az elmúlt években folyamatossá váltak a társasházi építkezések, amelyekkel leginkább a külföldi diákokat kívánták kiszolgálni. A kormány az előző városvezetés javaslatára, valamit az egyetem mostani és előző rektorának a korábbi közbenjárására is a Modern Városok Program egyik legfontosabb elemeként az egyetemfejlesztést tűzte ki célul, azon belül is külföldi hallgatók Pécsre csábítását. A belvárosban is több nagy ingatlanfejlesztés zajlott le, vagy még zajlik jelenleg: elég a volt Munkácsy-rendelő átalakítására, az egykori kispiac területén megépült társasházakra, az Árnyas-lakópark létrehozására, vagy éppen ez egyik baloldali befektető belvárosi ingatlanos ügyleteire gondolni. Sőt, Tóth Bertalan MSZP-elnök is éppen egy ilyen, a baloldali vállalkozó által csak Donátusi Villaparknak nevezett területen vásárolt magának csok igénybevételével otthont, holott az szocialisták támadták ezt az intézkedést is az elmúlt években.

Képünk illusztráció.