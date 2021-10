Egy nyolcmilliárdos fejlesztési örökség nem lehet csőd

Miközben a baloldalnak kedves, magát „függetlenként” áruló „sajtó” egy ideig csak azt szajkózta, hogy mekkora csőd volt az előző városvezetés idején, nagyon úgy tűnik, még mindig a korábbi önkormányzat eredményei köszönnek vissza a városi költségvetésben. A baloldal reakciója a mostani ellenzéki jelzésekre pedig kiábrándítóan lekezelő egy egykori kulturális főváros vezetésétől.

Nehéz helyzetben van a baloldali városvezetés, no nem feltétlenül azért, mert olyan költségvetést örökölt volna a fideszes önkormányzattól, amely ezt indokolná, sokkal inkább azért, mert a 2022-es választáson számukra létfontosságú, hogy megszerezzék a hatalmat, ezzel a pozíciók osztogatását. Ez viszont azzal is jár, hogy az egyébként többmilliárdos kormányzati támogatások ellenére azt a látszatot kell érzékeltetniük, mintha a várost a kormány bántaná, vagy éppen az előző önkormányzat rossz helyzetben hagyta volna maga mögött a várost. Legutóbb több mint egymilliárdos pályázati támogatást kapott Pécs zöldbuszokra az Információs Technológiai Minisztériumtól, ráadásul ezt a programot is még az előző – sokat szidott – városvezetés indította el.

Ilyen előzmények után Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő a legutóbbi közgyűlésen nem véletlenül beszélt arról ironikusan, hogy a költségvetés módosításából kiderül, hogy nyolcmilliárd forintnyi összeget hoznak át 2020-ról, ez pedig örömteli, és bízik abban, hogy a pénznek jó helye lesz a városi kisgyermeket nevelő intézményeknél is. Hozzátette: külön szeretne gratulálni Péterffy Attilának, Pécs polgármesterének, hiszen 2019-ben még arról beszélt, hogy az előző városvezetés 23 milliárd forintnyi adósságot hagyott, most pedig már 8 milliárdot tudnak áthozni. Mindezt varázslatnak nevezte, amire az MSZP-sekkel kiváló kapcsolatot ápoló, Ruzsa Csaba alpolgármester erre úgy reagált, hogy a jobboldali képviselőnek mérlegképes könyvelői tanfolyamot kellene elvégeznie, és csak a szokásos „politikai blablát” mondja, mert nincs nyolcmilliárdos megtakarítás. Kötelezettséggel terhelt maradványokról van csak szó, ennek része például a vásárcsarnokra kapott kormányzati pénz – tette hozzá.

Mindez egyben viszont azt is jelenti, hogy ekkora összeget fordíthat fejlesztésre a baloldal most, miközben ennek lehetőségét a jobboldal alapozta meg. Egyébként az a kérdés is felmerült ismét, hogyha a baloldali mantra szerint viszont mégis ekkora az adóssága Pécsnek, mielőtt a Gyurcsány Ferenc által irányított ellenzéki összefogás beült volna a hatalomba, akkor mégis miből emelték meg a cégvezetők fizetését, miből kaptak több százezer forintos többletet, hiszen mint ismert, néhány havi munka után is milliókat szórtak ki például cégvezetőknek csupán prémiumra a pécsiek pénzéből.

Erre a kérdésre pedig ezúttal sem érkezett válasz, ahogyan már hónapok óta sem hallani érdemi magyarázatot a felvetésre, miközben van olyan önkormányzati cégvezető, aki évente közel bruttó 40 millió forinttal lesz gazdagabb a baloldal jóvoltából.