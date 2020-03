Egy órácska feltöltődés a kisgyermekes anyukáknak is jár

Hosszú szünet után márciustól újra Pécsett is elérhető Maminbaba óra, amikor is a kisgyermekes anyukák – hátukon a babáikkal – latin, ritmusos zenére mozoghatnak.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

A kisbabás édesanyáknak a szülés után is van lehetőségük sportolni, kikapcsolódni, magukkal foglalkozni, anélkül, hogy közben a babájukat másra kellene bízni, a Maminbaba órákkal nem kell lemondaniuk a mozgás öröméről, kimozdulhatnak otthonról. Hosszú szünet után márciustól újra Pécsett is elérhető Maminbaba óra, amikor is a kisgyermekes anyukák – hátukon a babáikkal – latin, ritmusos zenére mozoghatnak.

– Ez egy igazán szórakoztató, aktív, csinosító mozgásforma kisbabás és várandós anyukáknak tüzes latin zenére. A babák ezalatt saját vagy kölcsönzött hordozó eszközökben, anyukájukra kötve élvezik a latin ritmusokat, a még pocakban lévők pedig lágyan ringatóznak – mondta Kun-Bartos Dóra Maminbaba oktató. Nagyon kellemesen telt a március első hetében megtartott bemutató óra is, voltak olyan édesanyák, akik először vettek részt ilyen órán, sőt anyukája által egy hathetes pici baba is részese volt a ritmusos fitnesz­órának.

Kun-Bartos Dóra 2017. decemberében kezdett Maminbaba órákat tartani, miután az első szülése után is szeretett volna jó formában maradni és a gyermekével közösen mozogni. Aztán a második gyermek születése miatt érthetően egy időre megszakadt a folyamat. Most azonban újra életre hívta az órákat, melyekre azokat az érdeklődő édesanyákat várja, akik szeretnének a babájukkal együtt mozogni és feltöltődni. Nagyon fontos a jól, szakszerűen megkötött eszköz és a már nagyobb súlyú gyermekeknél az is, hogy nekik és az édesanyáknak is kényelmes legyen a hordozás.

Az egy órányi kikapcsolódás nemcsak a kisgyermekes anyukáknak, hanem akár a nagymamáknak is örömet okozhat, bár a jelenlegi járványhelyzet miatt a személyes órákat értelemszerűen felfüggesztették.

Az oktató dolgozik azon, hogy a következő hetekben az érdeklődők online órákat tudjanak igénybe venni az internetes elérhetőségen. Ezzel kapcsolatban a Maminbaba Pécs Facebook-oldalon figyelhetik az anyukák a legújabb információkat és tudnivalókat a foglalkozásokkal kapcsolatban.