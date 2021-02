Egy pécsi ovit zárnak be – Az indoklás verte ki a biztosítékot az ellenzéknél

A beiratkozók számának csökkenésére, valamint az épület rossz állapotára hivatkozva zárna be egy pécsi óvodát a balliberális városvezetés. A nemzeti oldal szerint viszont fel lehetne újítani az intézményt.

„Az 1929-ben épült József Attila Utcai Tagóvoda a város egyik legrégebbi óvodája, a belváros szívében, a Hullámfürdő közvetlen szomszédságában. Az intézmény udvara fákkal, bokrokkal övezett szép nagy terület, ahol a gyermekek minden évszakban találnak mozgásigényüket kielégítő és játékkedvüket fenntartó játékeszközöket. Az ideális gyermeklétszám lehetővé teszi az egyéni különbségek figyelembevételét és a ráépülő differenciált fejlesztőmunkát, az egyéni nyomon követést, az arról való szülői tájékoztatást” – egyelőre ez olvasható annak az óvodának a honlapján, amelynek kis lakóit hamarosan új helyre költöztetik a baloldali önkormányzat elképzelése szerint.

Nyőgéri Lajos, MSZP-s alpolgármester azzal vezette fel a minap megtartott konzultáción a változtatást, hogy a 2020/21-es nevelési évre 30-an iratkoztak be a József Attila Utcai Tagóvodába, miközben korábban majdnem kétszer ennyien voltak. A baloldali érvelés szerint az épület nincs jó állapotban, a gyermekek a Budai Nagy Antal óvodában jobb körülmények közé kerülnének, ahol üres csoportszoba is van. A terület egyéni képviselője, a DK-s Zag Gábor is hasonlóképpen érvelt, amire Berényi Zoltán az ÖPE-KDNP képviselője úgy reagált, hogy szerinte szégyen és gyalázat, hogy egy frissen megválasztott képviselő azzal teszi le a névjegyét, hogy támogatja a saját körzetében lévő óvoda bezárását. Barkóczi Csaba (Fidesz) képviselő azt mondta, hogy elvi okokból nem támogatják a döntést, az előző családbarát-városvezetés arra törekedett, hogy a csökkenő gyermeklétszám mellett is minél több intézményt tartsanak fenn.

A baloldal részéről Ruzsa Csaba alpolgármester azzal próbálta meg támadni az előző városvezetést, hogy rákérdezett: miért nem újították fel az óvodát? Erre Csizmadia Péter (Fidesz) világossá tette, hogy a jobboldali városvezetés idején 13 intézményt újítottak fel. Mindenek előtt a legproblémásabbakra került sor, ha lett volna további keret, akkor összeset felújítják.

Egyébként erre a nemzeti oldal is felhívta figyelmet, hogy egy ideje már lebegtette a baloldal az óvoda bezárását, ezért is dönthettek úgy a szülők, hogy nem ezt az intézményt választják. Kiemelték azt is, hogy az új városvezetésnek is megvan a lehetősége arra, hogy az óvodát, amelyet egyébként kívül már rendbe tettek az előző időszakban, belül is felújítsák. Azzal is érveltek, hogy éves szinten mindössze 28 millió forint megtakarítást hoz a bezárás, miközben ennél jóval többet költöttek cégvezetői béremelésekre, ügyvédi díjakra.

A hírek szerint az óvodába egyébként várhatóan a Mecsek Táncegyüttes kerül.