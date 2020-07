Egy pillanat alatt is megtörténhet a baj

Javában zajlanak már a nyári táborok, ahol lazábban töltik a szabadidejüket a gyerekek. Egy véletlen mozdulat és könnyen történhetnek ilyenkor balesetek. De nem csak a táborban, a felhőtlen játék közben otthon is egy pillanat alatt megtörténhet a baj.

Előkerültek a garázsból a biciklik, tömve vannak a játszóterek, a hétvégén a strandon lazulnak a családok. A szabadban töltött idővel arányosan a sérülések, kisebb-nagyobb balesetek száma is megnövekszik. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a nyári vakáció hónapjaiban vannak a legnagyobb veszélyben a gyerekek. Ez egyaránt igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre. A rendőrség is évről évre felhívja a balesetek elkerülésére a figyelmet.

A szakemberek szerint leg­gyakrabban zúzódások, törések fordulnak elő nyáron. Elég egy rossz mozdulat fára mászás, focizás vagy biciklizés közben, és a gyermekklinikán végződik a nap. Ugyanis ha a sérülés komoly fájdalommal, duzzanattal jár, mindenképp forduljunk szakorvoshoz, aki megfelelően ellátja a beteget. Fejsérülés esetén ne várjunk sokáig, azonnal keressük fel a legközelebbi kórházat.

Folyadékhiány is gyakran előfordul nyáron, ezért ha a szülő és a gyermek elmegy valahová, mindig legyen náluk innivaló, hogy elkerüljék a folyadékhiány miatti kellemetlen tüneteket. A napégésről szóló reklámok mind arra figyelmeztetnek, hogy 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, mert szinte percek alatt leéghetünk vagy napszúrást kaphatunk. A gyermekek esetében ez fokozottan igaz, mindig kenjük be őket magas faktorszámú fényvédővel, a fejükön legyen sapka, még akkor is, ha csak sétálni megyünk.

Sajnos minden évben történnek vízbefulladások, ám elmondható, hogy ezt a tragédiát szinte minden esetben ki lehetne védeni. A szakemberek szerint fontos, hogy négyéves kor alatt semmiképp se maradjon a gyermek felügyelet nélkül a fürdőkádban vagy a kerti medencénél, strandoláskor pedig minden esetben viseljen kar­úszót vagy úszógumit. Ez a nagyobb, úszni nem tudó gyerekekre is igaz.