Egy régi álom valósulhat meg Sásdon

Nem állt meg az élet a koronavírus-járvány miatt a kis baranyai városban. Az elmúlt időszakban több beruházás is elkészült, vagy elindult.

A napokban befejezték a helyi óvoda épületének a felújítását. Az épület kívülről és belülről is megszépült. A helyi óvoda több mint száz éve működik a városban, nemcsak a helyi, hanem a környékbeli gyerekeket is fogadja az intézmény. A napokban új kültéri játékok is érkeztek (mászókák, csúszdák) a gyerekek nagy örömére az intézménybe, amit nemsokára használatba tudnak venni az apróságok.

Egy másik jelentős beruházás is elkezdődött a hegyháti kisvárosban, számolt be róla közösségi oldalán Sásd polgármestere, Jusztinger János.

Mint a polgármester részletesen leírta, évtizedek adósságának törlesztése valósul meg, hiszen a városhoz tartozó különálló Hörnyéket járdával kötik össze a város centrumával. A városrészben Sásd lakosságának közel tíz százaléka lakik, így ők gyalogosan is be tudnak majd sétálni a város központjába, ami Hörnyéktől megközelítőleg egy kilométernyi távolságban található.