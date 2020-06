Egy sor fontos témában próbáltuk szóra bírni a pécsi polgármesteri hivatalt

A Dunántúli Napló újságírói többször is próbáltak kérdéseikre választ kapni a városvezetéstől – az esetek elsöprő többségében hiába. A polgármester és a háttéremberei sokszor elzárkóznak a válaszok elől, holott közpénzekről, közvagyonról, a pécsieket foglalkoztató ügyekről, témákról van szó. Összegyűjtöttük, hogy idén eddig hogyan (nem) zajlott a városházi kommunikáció.

Január

A város rendezettsége, az esetleges közegészségügyi problémák miatt kerestük a városvezetés irányítása alá került közterület-felügyeletet, hogy megtudjuk, hogyan bünteti azokat, akik illegálisan raknak ki lomot a szelektív hulladékgyűjtők mellé – nem feleltek.

A Lánc utcai önkormányzati bérlakások ügyében is írtunk nekik, akkor kaptunk két mondatot, majd később, májusban már ez alapján érdeklődtünk, de nem válaszoltak.

A pécsieket foglalkoztatta, foglalkoztatja a Ferencesek utcája felújítása, ezért is kérdeztük meg a Péterffy-rezsimet, hogy még milyen feladatok vannak hátra, de nem reagáltak.

A polgármestertől lapunk megpróbált ebben a hónapban kétszer is interjút kérni, de semmilyen választ nem kaptunk. Később egy sajtótájékoztató után rákérdeztünk a dologra, de érzésünk szerint lekezelő, arrogáns stílusban reagált.

A Tüke Busznál a megemelt cégvezetői fizetések kapcsán is tettünk fel kérdéseket a vállalatnak és az önkormányzatnak. Válasz nem érkezett, helyette egy belsős, személyeskedő levelezést kaptunk meg véletlenül, majd hosszas magyarázkodásba kezdett a városházi sajtós, érdemi válasz viszont nem érkezett.

A buszos cégnél folytatott bértárgyalások miatt is kerestük Péterffy-t, többek közt azt tudakolva, hogy milyen felhatalmazást kapott a cég vezetése tárgyalásokra, de nem válaszolt. Igaz, a baráti sajtója azért írt egy cikket ezt követően.

Szintén a városlakókat foglalkoztató ügyben – a Tiszta Pécs portálon megjelent írás után – kérdeztük a városvezetést a homoszexuális felvonulásról. A polgármester nem válaszolt, hanem később üzent inkább egy előre megírt közlemény felolvasásával, de szerintünk abban sem volt konkrét válasz.

Miután azt tapasztaltuk, hogy kérdéseinkre nem felelnek, hanem inkább irányított kommunikációval máshol megjelenik egy, a témába vágó szöveg, közlemény, ezért ezt követően azt ajánlottuk fel: „kívánnak-e nyilatkozni egy adott témában”. Így tettünk például a pogányi reptér ügyében is, de nem éltek a lehetőséggel.

Február

Januári történesek után a pécsiek számára is fontos bizottsági előterjesztés kapcsán még azt is felajánlottuk a városvezetésnek, hogy akár még telefonon is egyeztetünk a konkrét kérdésekről, de nem feleltek.

Ismét a buszos szakszervezeti tárgyalásokkal foglalkozva felajánlottuk ugyanezt, de képtelenek voltak válaszolni. Februárban ez még jó pár esetben lejátszódott, pedig volt, hogy gesztusként még azt is megtettük, hogy „írásban már a pontosított kérdésekre tudnak válaszokat adni”.

Ebben a hónapban a mecsekszabolcsi Szent Mihály Közösségi Ház sorsáról is érdeklődtünk, mert vita tárgya volt, hogy a helyi egyesülethez kerül vagy marad a Kulturális Központnál. Válasz nem jött.

Március

Meglepő fordulatot hozott a március, mert a helyi adókkal kapcsolatos olvasói megkeresésre, valamint a vásárcsarnok bezárása miatti ideiglenes pavilonokkal kapcsolatos kérdésünkre is jött válasz. (A helyi adókról máskor hiába kérdeztük őket, nem reagáltak, ez történt például akkor, amikor késve küldték ki a csekkeket – inkább közleményt adtak ki a témában.) Később a vásárcsarnok tervezett bezárása miatt a másik két piac további nyitvatartásáról – olvasóink jelzése után – vártunk volna a véleményüket, hiába.

Nem volt reakció arra sem, hogy miután bevezették az óvodák és a bölcsődék esetében az ügyeleti rendszert a veszélyhelyzet elején, mit tapasztaltak az első hét után.

Szintén a gyermekekkel kapcsolatos felvetés volt az is – még a karantén elején –, hogy figyelnek-e arra, hogy a gyerekek ne verődjenek csapatokba az utcákon, ám a visszajelzés elmaradt.

Április

Több önkormányzatnak is elküldött, egyforma levélben kerestük a pécsi városházát is, többek között azt kérdezve: mennyibe került a védekezés, s milyen főbb eredményeik vannak, milyen kiemelendő feladatokat oldottak meg. A pécsi városháza nem felelt, más városok jobb- és baloldali vezetője viszont készséggel elküldték válaszaikat.

Olvasóink jelezték, hogy a vevők és az eladók egyaránt szeretnék, ha bizonyos szabályok betartásával újra kinyitna a pécsi vásárcsarnok, de az erről szóló levelünkre sem válaszolt az önkormányzat, viszont egy nap múlva küldtek egy közleményt ugyanebben a témában.

Mivel a Pécsi Állatkert is nehéz helyzetbe került, számos pécsi és baranyai polgár segített adományokkal, sőt még baloldali képviselők is szívesen odaálltak a kezdeményezés mellé. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a polgármester mennyit adományozott, de nem kaptunk választ.

Azt tapasztaltuk a karantén idején, hogy elszaporodtak a graffitik a belvárosban, ezért szerettük volna megtudni, hogy a járványveszély elteltével terveznek-e valamilyen akciót, vagy takarítást, de még válaszra sem méltattak. Külön megkeresésben a közterület-felügyelet viszont közölt néhány adatot, ám ők a fenti, valójában város irányítására tartozó kérdésre nem tudtak felelni.

Május

A hónap elején kétszer is megpróbáltuk megtudni, hogy mikor nyit ki az állatkert, de nem válaszoltak. Napokkal később tartottak viszont egy sajtótájékoztatót a témában Péterffy Attila nélkül.

Május 6-án megkérdeztük, hogy a városvezetés által közpénzből vásárolt, sokak számára fontos maszkok miért a védőeszközökhöz mellékelt polgármesteri levél keltezésétől számítva egy hónapos határidő alatt érkeznek meg a háztartásokba, de nem volt reakció.

Újabb meglepő fordulatként az esküvők karantén ideje alatti megtartásával, árával kapcsolatos kérdésünkre válaszoltak.

Aztán újfent nem méltatta válaszra olvasóinkat a városháza. A kulturális intézmények állami finanszírozása kapcsán tettünk fel kérdést, mert a sajtóhírek szerint úgy tartottak tárgyalást Pécsen, hogy azon Péterffy Attila, Pécs polgármestere nem vett részt, hanem helyette éppen a baráti médiának nyilatkozott.

Egyébként a Pécsi Országos Színházi Találkozó ügyében sem méltatta válaszra olvasóinkat. A színház amúgy sem volt kedves témájuk, hiszen munkatársaink többször is keresték a városvezetést a teátrumhoz kapcsolódó témákban, elvétve érkezett válasz.

Éppen Péterffy Attila tette a városvezetés kiemelt témájává az egyetemvárosi közmű-rekonstrukciókat azzal, megválasztása után pár nappal a helyszínre látogatott, és kijelentette, hogy az a cél, hogy közmű- és útjavítási munkálatok Pécsett a jövőben úgy folyjanak, hogy a minőség, a szakszerűség és a határidők számon kérhetők legyenek. Ám mikor olvasóink jelezték, hogy az utcák új burkolatát kétszer is felfestették, már nem voltak beszédesek.

Ugyanígy néhány napja sem, amikor a Kertvárosban lévő hatalmas munkagödrökre hívták fel a figyelmet lapunk olvasói – ezúttal inkább éjjel körbekerítették azokat.)

Az ingyenes parkolással kapcsolatos azon kérdésünkre egyáltalán nem kaptunk választ, hogy a kialakult kaotikus állapotok miatt vizsgálja-e a város a helyzet megoldását.

Újabb meglepetésként május közepén a városháza helyett a Biokom válaszolt a közterületi fertőtlenítésekre vonatkozó kérdésekre.

Feltettük azt a kérdést is, hogy a városvezetés miként látja, valóban balliberális politikai alkuk kereszttüzébe került-e a Csorba Győző Könyvtár igazgatói posztja. Majd pedig tényszerűen arra vártunk volna választ, hogy polgármesteri kabinetvezető miért távozik, és mi lesz az új posztja. Arról is érdeklődtünk, hogy miközben több hazai településen is csökkentették a képviselői fizetéseket, Pécsen ezt miért nem tették meg. Némák maradtak.

Május végén a vásárcsarnok árusainak panaszait, meglátásait, gondjait tolmácsoltuk, amire a városvezetés részben úgy válaszolt, hogy egy közleményt adott ki az általunk jelzett problémafelvetés után, részben pedig kaptunk választ a Pécsi Vagyonhasznosítótól.

Június

Újra próbálkoztunk a képviselői fizetések kapcsán, hátha elmondják álláspontjukat, de nem tették.

Azt is kérdeztük Péterffy Attilától, hogy miért emelnek árat a Zsolnay Negyed több kiállításánál is, választ nem kaptunk.

A Niké-szobor és környezete szintén a pécsiek egyik szívügye, ezért is kerestük Péterffyéket, hogy megtudjuk: tervezik-e a felújítását, de újra csöndben maradtak. Ugyanígy hallgattak akkor is, amikor a járdafelújítások kapcsán érdeklődtünk.