„Egyek vagyunk Krisztusban és a magyarságban”

A hideg dacára is több százan gyűltek össze csütörtökön este Pécsen a Dóm téren, ahova a kettős állampolgárságról tartott népszavazás 15. évfordulóján szervezett demonstrációt és fáklyás felvonulást a Pécsi Polgári Közösség. A megmozdulást Szenn Péter délvidéki református püspök beszéde nyitotta – írta a Pécsi Újság.hu.

– Örömmel jöttem ma hozzátok, azzal az el nem múló tu­dattal, hogy mi egyek vagyunk. Egyek vagyunk Krisztusban és a magyarságunkban. Akarnunk kell, hogy Istenhez tartozzunk, magyar ember máshoz nem is tartozhat.

Kálmán Áron pécsi egyetemista arról beszélt, hogy „kevés visszataszítóbb dolog van, mint amikor valaki tulajdon testvérei ellen szövetkezik. Még súlyosabb azonban, ha egy népet arra biztatnak, forduljon sajátja ellen. Tizenöt éve Gyurcsányék erre biztatták a magyarokat, hogy hagyják sorsukra külhonban rekedt testvéreinket. Ez történelmi bűntette volt az akkori miniszterelnöknek.”

Huth Gergely, a Pesti Srácok.hu főszerkesztője kollégáját, Pilhál Istvánt idézte: „Éppen tizenöt éve történt. 2004. december 5. gyászos napja előtt ugyanazok az alávalók uszítottak külhoni véreink kedvezményes honosítása ellen, akik egy évtizedre rá már az afrikai, ázsiai agresszív honfoglalók betelepítését, a kerítés lebontását követelték „humanitárius” okokból. Gyurcsányék minden szava hazugság és méreg volt.

A nap egyik hírét – mely szerint a világon először született olyan gyermek, aki két nő testében is tartózkodott a fogantatása és a megszületése között, amit „megosztott anyaságnak” hívnak – kommentálva úgy fogalmazott:

– Mondjunk nemet az idiotizmusra, az abszurditásra! Olyan gyereket világra hozni, akit két anya hordott ki ugyanolyan idiotizmus, mint az, hogy olyan emberek kérik a hatalmat, akik a magyarságot kitaszítanák, s idegenekkel töltenék fel az országot. Az igazi lázadás az, hogyha kiállunk a kereszténység, a normalitás, a polgári értékek mellett. Ez egy olyan erős vonzerő, amit a legfiatalabbaknak is meg kell érteniük, akiket most egyszerre csábít a Momentum és Gyurcsány Ferenc borvirágos mosolya. Ha ezt meg tudjuk értetni velük, akkor mellénk tudjuk állítani őket is.