Egyelőre nem tudják, mikor fejezik be a munkát a Misinán

Rendszeresen kapunk leveleket olvasóinktól, amelyekben azt írják, nem nagyon haladnak a tv-torony körüli munkálatokkal már hónapok óta, és tudni szeretnék, mikor várható előrelépés az ügyben. A jelzések miatt a minap mi is megnéztük a helyszínt, hogy lássuk, jelenleg hogyan állnak a beruházással. Amikor felértünk, teljes csend fogadott, már ebből tudtuk, hogy most munkavégzés biztosan nem folyik ott. A ködből aztán kibontakozott a torony melletti egykori étterem váza, amelyet egy nagy területen körbekerítettek. A falakat és nyílászárókat már régen kibontották, de más átalakítás nem nagyon történt.

A tv-torony kedvelt célpont a városban, rengeteg turista látogat el oda, és ahogy olvasóink is megjegyezték, őket egy ideje már valóban nem a legszebb látvány fogadja. Megkérdeztük a pécsi önkormányzatot, mikorra várható a munka befejezése. Válaszukban azt írták, hogy a projekt végrehajtása folyik, ez még a tervezési szakasz, a befejezés időpontja egyelőre nem ismert. Hozzátették, hogy a szóban forgó területen túra- és információs központ, kávézó nyílik majd a tervek szerint.

Egy időben jégpályát is álmodtak ide

A Misina-tetőn a munkaterületet 2018 áprilisában adták át. Ahogy akkor lapunk írta, a beruházás célja az volt, hogy kiegészítsék a meglévő turisztikai kínálatot, és folytassák a Pécsi Állatkert átalakításával megkezdett mecseki városrészt érintő attrakciók fejlesztését. A tervek között szerepelt a járófelületek felújítása, új felnőtt- és gyermekjátszótér kialakítása, padok kihelyezése és a növényanyag rendezése is. Egy időben még arról is szó volt, hogy a torony melletti egykori étterem tetején télen jégpályaként, nyáron pedig minigolfpályaként funkcionáló részt alakítanak ki, ennek azonban túl nagy költségei lettek volna.